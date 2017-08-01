Медики назвали самые полезные напитки в жару 1.08.2017, 15:00

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Летние напитки помогут поддержать водный баланс в жаркие дни.

Лучшим летним напитком диетологи единогласно называют воду, но ведь выпить 2,5-3 литра в день простой воды не так-то просто, потому эксперты рекомендуют ввести в рацион морсы, айран и травяные чаи. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, пишет healthyliving.com.ua.

В жаркую погоду специалисты рекомендуют налегать на тан. Этот напиток является не столько жидкостью, сколько легкой едой, ведь он прекрасно забивает чувство голода и питает организм полезными веществами, когда из-за повышенных температур есть совсем не хочется.

- Тан, он же айран, стимулирует метаболизм и пищеварение, в составе этого напитка содержится множество полезных и легких в то же время белков, витаминов, полезных микроорганизмов. Он благотворно действует на работу сердца, укрепляет сосуды, ну а в жаркую погоду этот напиток ценен тем, что улучшает работу дыхательных центров, повышая приток кислорода в легкие. Это особенно актуально в связи с недавним смогом в Киеве и горением свалок и торфяников, - говорит специалист.

Традиционно в айран добавляют свежую зелень: укроп, петрушку, кинзу, базилик, - так напиток приобретает новый оттенок вкуса и становиться еще более полезным.

Также полезен зеленый чай, который рекомендуется охладить до комнатной температуры и пить мелкими глотками.

Рекомендуется в жару также пить побольше натуральных ягодных морсов, желательно без сахара. К примеру, смородиновых или клюквенных. Но при этом стоит помнить, что при болезнях ЖКТ такой напиток противопоказан, а при повышенной кислотности – запрещен на голодный желудок.

«Пиво, как традиционный летний напиток, совершенно не подходит для утоления жажды. От него вскоре захочется пить еще больше, к тому же алкоголь на жаре крайне опасен», - предупредила врач.