В Бресте нашли живодера Лукашенко 17 1.08.2017, 15:08

2,830

Милиция распространила по городу листовки с описаниями жестокости Лукашенко.

В Бресте нашли живодера по фамилии Лукашенко. Милиции удалось доказать вину молодого человека, но без тел животных его не могут привлечь к уголовной ответственности, сообщает greenbelarus.info.

Информация про поимку живодера распространили в качестве предупреждения об опасности для брестчан.

В листовке была кратко описана история, по которой молодого человека по имени Андрей Лукашенко обвиняют в жестоком обращении с животными:

«Информируем Вас, что 18 июля в городе Бресте по ул. Морозова, д.23 вечером в 22.15 произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Из балкона квартиры №63 (11 этаж), где проживает девушка по имени Дарья Хвагина, Андрей Лукашенко выбросил двух кошек».

Затем сообщается, что молодой человек занес еще живых животных на речку, где утопил их, а от тел избавился.

Кроме того, что Дарья и Андрей скрывались от работников правоохранительных органов, они пытались выдать других кошек за убитых, взяв их через пару дней после происшествия. Однако волонтерам-зоозащитникам удалось доказать обратное.

Также в листовке говорится, что это не первый зверский случай расправы с животными Андреем Лукашенко.

На этот раз милиции удалось доказать вину молодого человека, но, к сожалению, без наличия тел животных, убитых Андреем Лукашенко, его нельзя привлечь к уголовной ответственности. Молодой человек отделается штрафом.