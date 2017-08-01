«Надо менять и прокуратуру, и суды, и всю систему» 4 1.08.2017, 15:51

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Точечно повлиять на ситуацию в Беларуси не получится, нужны глобальные перемены.

Подавляющее большинство судебных решений в Беларуси носит обвинительный характер.

Согласно данным Верховного суда, за первое полугодие 2017 года по уголовным делам в белорусских судах были осуждены 21326 человек, пишет «Завтра твоей страны».

При этом оправданы за этот же период были лишь 36 человек.

Таким образом, доля оправданных судами граждан составила лишь 0,12% от числа осужденных.

В понедельник 31 июля, комментируя эти данные, заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович заявил, что рост доли обвинительных приговоров связан с появлением Следственного комитета, после чего «в суды стало поступать меньше дел со слабой доказательной базой».

Действительно ли в этом причина такой ситуации?

Сергей: Белорусский суд зависим от исполнительной власти – и это главная проблема

Правозащитница Тамара Сергей считает, что обвинительный уклон при рассмотрении дел в Беларуси присутствует уже очень давно.

– Как правило, правоохранительная и судебная система работают так, что если дело поступило в суд, то это практически однозначно будет обвинительный приговор, – замечает она.

В то же время, по мнению собеседницы, белорусское общество пока не придает этой проблеме достаточного значения.

– Человек, к сожалению, начинает думать о правосудии, когда сам оказывается в жерновах правоохранительной и судебной системы, – подчеркивает правозащитница.

По мнению юриста, фундаментальная проблема заключается в том, что в Беларуси отсутствует независимый суд как государственный институт:

– Если бы белорусский суд был независимым от исполнительной власти, то у нас было бы значительно больше оправдательных приговоров, чем в европейских странах – потому что в том виде, в котором многие дела поступают в суд, их просто нельзя рассматривать.

Похожая ситуация наблюдается в случае не только уголовных, но и гражданских, а также административных дел.

– Например, административные дела часто рассматриваются в ускоренном темпе без исследования доказательств, а сотрудники правоохранительных органов даже не утруждают себя тем, чтобы нормально составить протокол и провести опрос, – говорит Тамара Сергей.

Правозащитница уверена: до тех пор, пока в Беларуси суд будет зависим от исполнительной власти, обвинительный уклон в судебной практике никуда не исчезнет.

Волчек: Нужно, чтобы на первом месте стоял человек и его права

По словам правозащитника и руководителя организации «Правовая помощь населению» Олега Волчека, в последнее время не заметно никакого улучшения работы со стороны Следственного комитета.

– К нам обращаются люди и по административным и по уголовным делам, многие из которых идут с нарушением процесса, – говорит эксперт. – Почему почти нет оправдательных приговоров? Так как в Беларуси судьи, прокуроры и следователи заинтересованы в том, чтобы были выполнены определенные показатели.

По мнению собеседника, в стране по-прежнему существует и активно применяется советская практика.

– Если человека вдруг оправдывают, значит, надо наказать судью первой инстанции, который вынес решение. Затем наказать следователя, прокурора – именно поэтому судьи боятся принимать такого рода решения, чтобы не было этой дисциплинарной цепочки, – подчеркивает Олег Волчек.

По мнению правозащитника, система в Беларуси выстроена так, что милицию и судей оценивают «по галочкам».

– Смотрят, сколько у тебя дел закрыто, есть ли оправданные. Если есть оправданные, значит, что-то не то, – замечает Олег Волчек.

По мнению собеседника, Беларусь уже давно нуждается в судебной реформе.

– Нужно, чтобы на первом месте стоял человек и его права, а только потом права государства. А у нас наоборот. Точечно изменить эту ситуацию не получится, потому что все друг друга тянет – и прокуратуру надо менять, и суды, и систему исполнения наказаний. Нужна глобальная реформа, – резюмирует Олег Волчек.