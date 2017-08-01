Саакашвили: Я вернусь в Украину 1.08.2017, 16:10

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Фото: EPA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет просить убежища в США в связи с потерей украинского гражданства.

Об этом Саакашвили заявил сегодня во время пресс-конференции, передает "Гордон".

Он заверил, что юридических оснований для потери им гражданства Украины не было.

"Президент Украины Петр Порошенко когда мне давали гражданство прекрасно знал обо всех аспектах моего дела. И сейчас прикидываться, что его о чем-то не информировали – глупо", – отметил политики.

Саакашвили добавил, что президент Украины хочет исключить его из украинской политики, а планы по лишению его гражданства писались не в Украине и отметил, что такое решение свидетельствует о том, что в АП его считают самым опасным конкурентом.

"Я не собираюсь пользоваться ни защитой США, ни любой другой страны. Я собираюсь возвращаться в Украину и опереться на наших активистов. Наши активисты решительны, как никогда", – подчеркнул он.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

Саакашвили заявил, что решение является результатом "договорняка" между "олигархическими кланами" Порошенко и бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Адвокат Павел Богомазов сообщил, что указ о потере Саакашвили украинского гражданства будет обжалован.

29 июля Саакашвили заявил, что под анкетой, на основании которой он потерял гражданство Украины, стоит не его подпись.