Что делать, когда финансы не позволяют море 1.08.2017, 16:16

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В столицу наконец пришло лето.

Когда нет возможности уехать из города, хочется как минимум поплавать в бассейне под открытым небом. Таких предложений в Минске немного, один из самых бюджетных вариантов — в летней зоне Дворца водного спорта, куда afisha.tut.by отправилась в разгар рабочего дня.

Во Дворце водного спорта четыре бассейна: три закрытых и один открытый. Взрослому билет обойдется в 12 рублей (в стоимость входят все бассейны, как открытые, так и закрытые, а еще раздевалки, сауны и душ), ребенку — 6 рублей. Вип-зона дороже — 18 рублей (с двухчасовым посещением аквапарка «Фристайл» — 23 рубля).

В администрации рассказывают, что если будний день выдается жарким, посетителей может быть не меньше, чем в выходной.

— Большой плюс в том, что у нас есть и закрытые помещения. Плохая погода — люди спрятались, пошли в сауны. Выглянуло солнце — можно выходить на улицу.

В будний день здесь отдыхает много мам с детьми, нередко — с грудничками. Посетители постарше ведут разговоры о размере пенсии, жуя приготовленные заранее отбивные. Девушки помоложе поправляют купальники, чтобы загар правильно лег на тело.

«Нет отпуска, отдыхать приходится здесь»

На летней террасе загорает Вероника. Девушка рассказывает, что возможности куда-то уехать у нее нет, поэтому все лето проводит в Минске. Обычно приходит сюда с подругой или одна.

— График у меня два через два, нет отпуска. Но когда хорошая погода, хочется отдыхать. Сюда прихожу несколько раз в неделю, плаваю. Горки и другие аттракционы мне неинтересны.

Белорусское лето девушка называет неожиданно плохим. Один раз она выбиралась на Комсомольское озеро, но там ей не очень понравилось.

— Там нет шезлонга, нельзя поплавать, принять душ. Нельзя даже умыться и накраситься.

«Раньше летали в Турцию и Египет, сейчас отдых бюджетней — в Одессе»

У бассейна отдыхают преподаватель БНТУ Светлана и сын Михась. Светлана рассказывает, что Дворец водного спорта выбрала потому, что здесь с детьми любят отдыхать многие из коллег: это единственное место в центре города, где можно поплавать, говорят они.

— Когда сыну не было пяти, его пускали бесплатно. Наш отпуск еще впереди: поедем в Одессу. Но это бюджетный отдых: когда позволяли финансы, мы в октябре или феврале летали в Египет, Турцию. Муж работал в России, мы могли себе позволить.

Светлана, в отличие от сына, отказывается фотографироваться. Зато быстро подсчитывает бюджет такого отдыха.

— Если никуда не уезжать и приходить только сюда, то на десять дней билеты на семью (два взрослых по 12 рублей и детский за 6) обойдутся в 300 рублей. Что-то нужно взять перекусить с собой. Обычно мы берем бананы, абрикосы, мороженое покупаем, хотя люди и колбасу, видела, едят. Это еще 10 рублей в день минимум, а за 10 дней — 100 рублей. Итого десять дней на троих у бассейна обойдется в 400 рублей. Это 200 долларов, а мы считали по минимуму.

Одесса же на троих, по прошлогоднему опыту семьи Светланы, семье обойдется в 600−700 долларов.

— Это море, впечатления. Но отдых здесь — хорошая альтернатива, когда финансы не позволяют море.

«В прошлом году отдыхали на Кипре, в этом году — ремонт»

Отдых в вип-зоне более спокойный. Здесь отдыхает меньше людей в целом и меньше детей в частности. Татьяна с дочкой Дашей выбрали вип-зону случайно.

— Мы основной зоны и не видели, подумали, здесь будет чище, уютней. Тем более, мы пришли не плавать, а загорать: нам предлагали детский бассейн, но мы не пошли.

Отдыхать у воды в Минске у Татьяны получается редко: обычно это задача для отдыха за границей.

— Но в городе так жарко, хочется ребенка привести подышать воздухом, поплавать. В этом году загорала на Комсомольском озере. В принципе, для бесплатного пляжа там достойно.

Но вот уехать на отдых в этом году уже не получится: не успели оформить документы, визу на ребенка.

— Хотели впрыгнуть в последний вагон, но не получилось. В прошлом году отдыхали на Кипре, в этом году тоже хотели уехать в Грецию, еще рассматривали Грузию. К тому же выдалось много трат на бытовые нужды — ремонт. Так что отдыхать поедем в следующем году.

«Мы, пенсионеры, сто раз подумаем, прежде чем позволить себе такую мелочь»

Большинство отдыхающих — мамы с детьми. Но есть и люди пожилого возраста. Людмила Александровна должна была быть в компании приятельницы, но у той не вышло.

Пенсионерка сходу предупреждает, что люди в ее возрасте всем недовольны. И отмечает, что погода ее волнует меньше всего.

— Мне не нравится маленькая пенсия. Поэтому сто раз подумаешь, выбраться сюда или нет. Это и беспокоит: ты не всегда можешь позволить себе такую мелочь.

У женщины есть предложение ко Дворцу водного спорта: сделать 50% скидку в будний день для пенсионеров.

— Они могут, конечно, сделать скидку и в 1 рубль, как в некоторых парикмахерских. У них стрижка стоит 15 рублей, а они рубль сбрасывают пенсионерам. Спасибо, но с такими скидками стригите за полную стоимость. Это, я считаю, издевательство. Скидка должна быть пенсионеру 50 процентов.

Минус полцены — существенная экономия, считает Людмила Александровна. К тому же, по ее словам, много лежаков в будний день здесь пустует.

— В субботу и воскресенье тут аншлаги, да. Для тех, кто работает, это очень доступно, практически мелочи. Я была в Дроздах, но там испортился пляж, все грязно. А здесь бассейн — прелесть.

Нравится, что музыку сделали тише. В прошлый раз приходила с внучкой и друг друга им было не слышно.

«В закрытых аквапарках шумно. Здесь, на свежем воздухе, хорошо»

В тени ивы от жары спряталась Татьяна с полугодовалым ребенком. Она пришла с подругой, ребенку которой всего две недели.

— Тут не мы главные, а старшие дочки. Сколько закомандуют, столько и будем сидеть: эти лягушки из бассейна не вылазят. Вода теплая, мы их и не ограничиваем. Здесь, под деревом, хорошо, хотя на солнце столько не будешь лежать — душно.

Были в «Дримлэнде», но из-за громкой музыки там не понравилось.

— Мы беременные были, не купались, а без родителей детей в воду там не пускают. Мы так и не поняли, что нам там делать.

Татьяна любит плавать в озере и море: но не в бассейне.

— Лето выдалось очень холодным, давно такого не помню. В озерах вода холодная. Я вообще с юга приехала, мне в Минске всегда холодно: рано наступает осень, долго длится зима. Но когда жара и не знаешь, куда себя деть, — тоже плохо.

Цены Татьяна называет приемлемыми. А вот что ее не устраивает, так это общепит.

— У нас с ним беда: все везде одинаковое, ничего не купить горячего, супчика. Здесь нет ни ресторанчика, ни кафешки. И это сильно отличает нас даже от Киева.

Но если деться некуда, то это хороший вариант летнего отдыха, считает Татьяна.

— Аквапарки закрытого типа мы не любим: там очень шумно. А здесь, на свежем воздухе, хорошо.