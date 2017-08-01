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В Барановичах Красный Крест из-за жары бесплатно раздает горожанам воду

  • 1.08.2017, 16:34
фото: Ирина РОКАШЕВИЧ

Акция «Жара-2017» проводится с целью помочь людям перенести духоту.

На первые числа августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха. Только сегодня, 1 августа, синоптики обещают, что температура воздуха поднимется до 34 градусов.

– Волонтеры Красного Креста раздают бесплатно воду в местах наибольшего скопления людей: на вокзалах и рынки, в парках и возле поликлиник, – рассказала Intex-press заместитель председателя Барановичской организации Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) Ирина Рокашевич.

фото: Ирина РОКАШЕВИЧ

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