Velcom купил третьего по величине интернет-провайдера Беларуси 1.08.2017, 16:50

Сумма сделки не разглашается.

Компания Velcom приобрела контрольный пакет из 96,43% акций компании «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант».

«Заинтересованность в приобретении крупных региональных операторов обусловлена выбранной стратегией предоставления конвергентных широкополосных услуг по всей стране, — рассказал сайту компании генеральный директор Velcom Гельмут Дуз. — Она реализуется как путем создания собственной сети, так и покупки действующих игроков на рынке. “Гарант” — отличный кандидат для воплощения нашей стратегии. Это устойчиво работающая компания с надежной сетью и хорошими перспективами. Мы рады приветствовать его в семье Velcom».

ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» — третий по величине интернет-оператор в стране, который предоставляет услуги фиксированного интернет-доступа, цифрового и кабельного телевидения в Гомеле и Гомельской области.

Напомним, в ноябре 2016 года Velcom объявил о покупке компании «Атлант Телеком» — крупнейшей частной телекоммуникационной компании Беларуси. Сообщалось, что после окончания сделки velcom и «Атлант Телеком» будут действовать как единая компания.