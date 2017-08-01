Лед для минских гипермаркетов везут за 800 км 1.08.2017, 16:54

А что, в Беларуси нельзя наморозить?

Журналист Василий Семашко нашёл на прилавках одного из минских гипермаркетов пищевой лёд, привезенный в Беларусь... из Санкт-Петербурга.

"На упаковке написано, что это "вода питьевая". То есть та, которая течет из водопровода, — написал журналист в Фейсбуке. — Замороженную воду везут за 800 км. Цена 1 кг льда — 2 р. 36 коп. — дороже двух литров кваса!"

Неужели льда нельзя намарозить в Беларуси?

В Минске есть два хладокомбината. На первом своего производства нет — он занимается хранением мяса и другой продукции, которая требует низких температур. А на "Минском хладокомбинате №2" до звонка с Еврорадио и не думали, что людям можно продавать обычный лёд!

"Мы никогда пищевыми льдами не занимались. У нас был только сухой лёд, который использовался при хранении и перевозке — вы же знаете, мы производим мороженое. Но это технический лед в блоках с температурой -40 градусов, — рассказали в отделе маркетинга "Минского хладокомбината №2". — Пищевой лёд — это совсем другое, но у нас есть морозильники шоковой заморозки для его производства. Ну, разве что, нужно будет сделать какие-то формочки. Спасибо за идею!"

В магазине 1 кг импортного пищевого льда стоит $ 1,2. Потенциал рынка в Беларуси — огромный. Круглый год лёд нужен барам и ресторанам, а в сезон, когда столбики термометров заползают за +30, он пользуется спросом и у обычных покупателей.

Кто и зачем везёт в Беларусь лёд из Санкт-Петербурга?

Импортом льда в Беларусь занимается "Студия ледяного искусства NICE". Основная деятельность студии — производство скульптур изо льда. По словам руководителя NICE Виктора Грушко, это входит в моду: каждую неделю в Минске проходит пара мероприятий, для которых заказываются ледяные скульптуры.

Что касается импорта пищевого льда из Санкт-Петербурга, то на это, по словам Виктора Грушко, есть свои причины:

"Перед тем, как инвестировать в свое оборудование, завозится продукция тех, у кого это оборудование уже есть. Это мировая практика. Определяется ёмкость рынка, формируется база данных и принимается решение: какое производство создавать, с какой мощностью, для каких потребностей и предпочтений именно белорусского рынка.

Если, например, мы узнаем, что в Минске или по всей Беларуси продается 20 тонн льда — тогда формируется свое производство мощностью в 20 тонн в месяц, и погнали. А пока неизвестно — завозим продукцию извне".