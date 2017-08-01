Командующий армией США в Европе: «Мы наблюдаем за действиями России в Беларуси» 1.08.2017, 17:19

Бен Ходжес

Фото: EPA

Бен Ходжес - о возможных планах Кремля, состоянии и перспективах украинской армии и оценках ситуации в Восточной Европе.

Американские Сухопутные войска в Европе хотя и не очень многочисленные, но являются ключевым элементом защиты Старого света от любой агрессии – ведь символизируют готовность США в полную свою силу начать борьбу против противника.

Бен Ходжес командует группировкой войск США в Европе с осени 2014 года – первого года российской агрессии против Украины. Он посетил Киев и ответил на вопросы censor.net.ua.

«Белсат» опубликовал некоторые фрагменты интервью:

Какой будет политика США?

Американский генерал рассказал, что недавно передал президенту Дональду Трампу рекомендации по политике в Украине, однако не может сейчас озвучить их.

«Какое бы решение ни было принято, его нужно принимать в таком контексте: поможет ли это поддерживать Европу единой, чтобы санкции оставались в силе? Какой будет реакция России? Какой должна быть стратегия в отношении России, так как Украина является важнейшей частью этой стратегии?» – сказал Ходжес, отвечая на вопрос о возможности поставок Украине американских вооружений.

«Просто дать Украине летальное оружие – это не стратегия. Это может быть частью общей стратегии, но какое бы решение мы ни приняли, всегда нужно учитывать, какой будет реакция России, Запада и других стран», – добавил он.

Оценка угрозы

По словам военного, войска США не ведут наблюдения за конфликтом непосредственно на украинской территории – например, с беспилотников. Однако та информация, которая есть, свидетельствует о малой вероятности новой волны агрессии.

«Мы наблюдаем за действиями России во всей Западной военной округе, в Беларуси, Сирии, на Кавказе, побережье Черного моря, в том числе и в Украине. Я вижу, как растет инфраструктура России вдоль северной границы с Украиной, а также в Ростове», – сказал Ходжес.

Белорусско-российские учения «Славянское братство-2017», фото из архива mil.ru

В частности генерал рассказал, что передал депутатам Национальной Рады Украины оперативную сводку, в которой рассказывалось и о том, как США наблюдают за стратегическими учениями «Запад», которые пройдут в том числе и на территории Беларуси.

Наступление России в центральную часть Украины Ходжес считает маловероятным вариантом развития событий: «Я не думаю, что это возможно, зачем им сейчас масштабное вторжение? С какой целью? Это исключит любые нормальные отношения России с Западом и США».

В то же время Москва, по мнению американского генерала, будет использовать все возможные способы дестабилизации ситуации в Украине, чтобы она не стала членом Евросоюза, NATO и не интегрировалась с Западом экономически.

Белорусские и российские военные строят переправу на Днепре во время учений в июне 2017 года. Фото – Минобороны РФ.

«Россия и далее ведет себя агрессивно. Они ничего не сделали, чтобы дать людям уверенность или ощущение доверия… За последние 400 лет Россия, на мой взгляд, ни разу не выполнила добровольно ни одного договора, который подписала. За исключением тех редких случаев, который Россию заставляли с помощью механизмов международного контроля… Я уверен, они уважают и понимают только силу», – сказал Ходжес.

Украинцы учат солдат NATO

Украинские военные имеют редкий для западных армий опыт – они действовали в конфликте, когда противник массово использовал артиллерийский огонь, высокотехнологичные виды вооружений, средства радиоэлектронной борьбы.

«Мы многое узнаем о российской армии от украинских солдат… Украина – единственное место, где в вас стреляет российская артиллерия, российские снаряды, где разведку ведут российские дроны… Украинский опыт войны против россиян очень помогает американской армии. Мы уже внесли изменения в программе боевой подготовки и проведения учений, исходя из оценок, полученных от Вооруженных сил Украины», – говорит генерал.

Украинский танк ведет огонь. Фото wikimedia.org.

Во время международных танковых соревнований в Германии, наибольшее внимание все обращали на украинских танкистов.

«Участвовали немцы, австрийцы, американцы, французы и, кажется, словенцы, и все они хотели поговорить с украинцами. Ведь украинцы – единственные, кто воевал против российских танков. И за это в NATO украинских солдат очень уважают», – сказал Ходжес.

«Украинские военные уже остановили россиян»

Украинская армия быстро развивается и остановила развитие агрессии с востока, решая те огромные проблемы в подготовке, которые были в 2014 году, сказал Ходжес.

«Те украинские военные, за которыми я наблюдал, очень быстро улучшили свой потенциал за последние три года. Они хорошо подготовлены в технической сфере, лучше, чем я думал. Например, меня поразила работа с контрбатарейными радарами, которые поставляют США Украине: операторы радаров быстро учатся, адаптируются к условиям… Это придает мне оптимизма относительно потенциала Украины и ее военных», – сказал генерал.

Американско-украинские учения Sea Breeze 2017. Фото Минобороны США.

В то же время Ходжес отметил, что сейчас единственный возможный вариант решения конфликта – так или иначе заставить Москву серьезно выполнять минские соглашения.

«Да, мы видим, что россияне не дают специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работать. Да, мы не знаем, сколько боеприпасов и техники россияне ввозят на Донбасс… Санкции имеют ключевое значение», – считает военный.