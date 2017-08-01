Кто крышует «гибридных ментов» 3 Александр Томкович, belsat.eu

1.08.2017, 18:22

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Александр Томкович

Вчера шунявки «винтили» оппозиционеров, сегодня «винтят» любого, кто не понравился.

Вспоминаю, как после площади 2006 года, мой коллега, замечательный журналист Вадим Александрович, который на Окрестина отбыл свои «сутки», рассказывал довольно прикольную историю. Периодически (обычно утром) охранники собирают из камер то, что нужно выбросить на свалку. Однажды была такая картина.

«Кормушка» открылась, и «начальник» спросил:

— Мусор есть?

— Мусор это у вас. У нас – «смецце»! – прозвучало в ответ.

Знаю, что милиционеры очень не любят, когда их называют тем, что повсюду «утилизируют», поэтому в названии этих заметок я и использовал слово, которое стало легальной частью названия различных сериалов на ТВ. Некоторые из них я смотрю с большим удовольствием. А тем, кто, как моя жена, считает подобное отсутствием хорошего вкуса, отвечаю, что там и есть настоящая современная Россия – кровь, предательства, подлость.

Если бы не существовало еще и «России-Культуры», было бы вообще очень грустно…

Возможно, кому-то это покажется неприятным, но бездумное калькирование российских криминальных программ ничего, кроме раздражения, у большинства моих знакомых не вызывает.

Во-первых, уровень белорусских аналогов настолько низок, что рука сразу тянется к телевизионному пульту.

Во-вторых, местный контент заставляет постоянно вспоминать анекдот, когда один человек видит в падении «кукурузника» террористический акт, а второй резюмирует: «Какая страна, такой и теракт»…

И наконец третье. Нет никаких сомнений в том, что милиционеры в час «Ч» выполнят любой приказ. Другое дело, чей он будет? Периодически появляются сведения о триколоре и «георгиевских лентах» на их машинах, но ни разу не было слышно о придуманном БРСМ «цвете яблони»…

И я не удивлюсь, если вдруг милиционеры окажутся не белорусскими, а какими-нибудь «гибридными»…

Не буду утверждать, что наша милиция вообще не умеет работать, просто сегодня ее «заточили» под другое – борьба с проявлениями инакомыслия. Причем любыми средствами. Настолько любыми, что часто их стали называть «ментовским беспределом».

Не бывает дня, чтобы люди не слышали об очередном «перегибе» подчиненных Шуневичу. То они наручниками журналиста к дереву прикуют, то интеллигентного доктора «перепутают» с проходимцем-рецидивистом, то кому-то на лицо написают.

2 августа будут отмечать свой праздник бывшие и действующие десантники. Официальная пропаганда утверждает, что на этот раз пьяных в фонтанах и вопиющих нарушений «общественного порядка» не будет. Посмотрим…

Однозначно лишь то, что десантники – не интеллигентные оппозиционеры, которых можно или «зачистить», или нагло (как зверей в зоопарке) снимать на видеокамеры. И тем более, не «ботаники», чьи головы «окропляют» жидкостью не очень похожей на «божью росу»…

Так что – слабо?

Читал, что сто лет назад в «кожаные тужурки» и «рожденные революцией» попало очень много маниакальных садистов. Такое впечатление, что сейчас тоже далеко не самые лучшие кадры, иначе нормальному человеку очень трудно понять, как можно делать некоторые вещи.

А то, что столичные райотделы обмотали колючей проволокой, на мой взгляд, вещь очень правильная. Настанет время, и проволока пойдет на то, чтобы им указать дома, где живут милиционеры. Особенно приехавшие из деревень полуграмотные омоновцы.

В истории уже были примеры, когда озверелым палачам говорили: «Делайте, что угодно. Я за вас буду отвечать». И что? Так и произошло? Нет. Ответили и те, кто отдавал чудовищные приказы, и те, кто их исполнял.

Очень хотелось, чтобы это помнили и у нас.

Не понимаю, тех, кто сегодня удивляется излишней жестокости милиционеров и отсутствию у них элементарного профессионализма. Как говорят, «за что боролись, на то и напоролись».

И виновата в этом не только власть, которая помнит о разорванном в 1994 году пиджаке. Виноваты те, кто позволил милиции это делать, и ни за что не отвечать. Вчера они «винтили» оппозиционеров, сегодня «винтят» любого, кто не понравился.

Александр Томкович, belsat.eu