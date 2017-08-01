Немаленькие союзники 3 Виталий Портников, glavred.info

1.08.2017, 18:52

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Виталий Портников

Фото: Facebook

Для шовинистов, правящих сегодня Россией, не только Крым и Киев «наши».

"У Соединенных Штатов нет маленьких союзников", — эти слова, произнесенные вице-президентом США Майклом Пенсом на таллиннской встрече с президентами Эстонии, Латвии и Литвы — не просто заявление. Они подтверждение той роли, которую балтийские страны играли все послевоенные десятилетия, оставаясь для цивилизованного мира символами попранной свободы. Это внутри советской клетки все было ясно и просто, как сейчас с Крымом: в 1940 году еще три "осчастливленные" Сталиным страны присоединились к Советскому Союзу. Но США — несмотря на все Ялтинские договоренности — никогда не признавали, что балтийские страны исчезли с политической карты мира. И в 1991 году эта американская вера в торжество международного права получила блестящее подтверждение: за несколько недель до окончания существования СССР Государственный Совет Советского Союза признал восстановление независимости оккупированных Москвой стран Балтии. Морок рассеялся.

Но это вряд ли произошло бы, если бы общества в трех странах Балтии на протяжении многих десятилетий не хранили память о поруганной независимости. Можно сказать, что народы стран Балтии всегда были готовы заявить о своих правах — и как только империя показала первые признаки неуверенности в собственных силах, заявили о своих правах.

Империи, как известно, так просто не сдаются. Кремль организовал против свободных народов настоящую войну — сейчас бы ее назвали "гибридной". В ход пошли и местные коллаборационисты, и экономическая блокада, и педалирование любимого "русского вопроса", и даже самые настоящие войска. Но все оказалось напрасным: большая империя позорно проиграла маленьким странам. Но очевидно, что не успокоилась. Не стоит строить иллюзий. Для шовинистов, которые сегодня правят Россией, не только Крымнаш и не только Киев наш. Для них и Рига наша, и Таллинн, и Вильнюс. Вот почему поддержка, которую США оказывают балтийским странам, так важна. Народы стран Балтии показали, что с оккупацией можно бороться. Но для цивилизованного мира необходимо не допустить рецидива оккупации, сохранить репутацию НАТО и самих США, защитить те "красные линии", которые определяются взаимными обязательствами — и продлевать эти линии по границам новых и новых стран, которые хотят избавиться от российского давления. Вот почему так важно, что вице-президент США посещает не только Эстонию, но и Грузию с Черногорией. Вот почему так важна — и для США не меньше, чем для нас — та поддержка, которую Вашингтон оказывает Украине в ее противостоянии с российской агрессией.

Мы все — немаленькие союзники.

Виталий Портников, glavred.info