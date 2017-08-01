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В Пружанском ДК анонсировали дискотеку под российским флагом

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  • 1.08.2017, 19:04
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Фото с сайта afisharu.com

Афиша оформлена российским триколором и матрешками.

На 5 августа в Пружанах (Брестская обл.) объявлена «Русская вечеринка».

Кстати, ранее в этом Дворце культуры провели дискотеку, на которую призывала афиша с коммунистической символикой — серпом и молотом — а также изображениями диктаторов XX века: Сталиным, Мао и другими. Тогда, после жалоб общественности, афишу сняли.

«Что за навязывание русскости в регионах, почему наших дискотек не делают? Это же государственный Дворец культуры!» - возмутились люди.

Журналист «Нашей Нивы» адресовал этот вопрос исполняющему обязанности директора Алене Лосевой.

«Честно говоря, не видела пока. — ответила Лосева. — Без моего разрешения поставили. Что вы говорите? Флаг российский? Понятно, сейчас приму меры. Я же предупреждала после того случая с серпом и молотом, что только после моего согласия… А они опять… Спасибо, будем разбираться».


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