По Куйбышева снова пойдут троллейбусы и автобусы 1.08.2017, 19:31

Дорожные работы на улице Куйбышева до пересечения с Сурганова окончены.

В Минске с 7 августа на улице Куйбышева восстановят работу маршрутов общественного транспорта после капитального ремонта. Об изменениях сообщают в учреждении «Столичный транспорт и связь».

Дорожные работы на улице Куйбышева до пересечения с Сурганова окончены.

Капитальный ремонт на этом участке начался в конце июня, а к основным работам приступили в июле. С 7 августа на улице будет открыто движение транспорта. Временный автобусный маршрут № 929 отменяется, теперь будут ходить автобусы № 24, 44, 59, 91, 136, 1024-ТК и троллейбусы № 12, 29.

Пассажиры, у которых есть многоразовые проездные на автобус, могут продолжать ими пользоваться до 31 августа без дополнительной оплаты в троллейбусе № 29.