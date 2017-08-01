Истребители НАТО перехватили три самолета РФ над Балтикой 1 1.08.2017, 20:04

Истребители НАТО перехватили три российских самолета возле воздушного пространства Эстонии.

Испанские и финские истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата трех российских самолетов около воздушного пространства Эстонии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на альянс.

В НАТО уточнили, что это были два российских самолета МиГ-31 и один транспортный АН-26 Антонов.

«Два испанских самолета F-18 поднялись с авиабазы Амари в Эстонии. Финские самолеты также взлетали для перехвата», - сказали в НАТО.

26 июля истребитель Королевских ВВС Typhoon, базирующийся в Румынии, поднялся для перехвата российских самолетов над Черным морем.