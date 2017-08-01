Как менялась Виктория Азаренко 1.08.2017, 20:17

Виктория Азаренко

Фото: ont.by

31 июля свой день рождения отпраздновала лучшая белорусская теннисистка.

По этому поводу «Трибуна» предлагает фотопост — 28 лет Виктории Азаренко в 28-и фотографиях.

1. Маленькая Вика с мамой, папой и братом Максимом

2. Кто-то обидел маленького ангела

3. Под надежной защитой брата

4. Школьница

5. Мамина дочка

6. Первые шаги в теннисе

7. Первые победы

8. Чемпионка юниорского Australian Open-2005

9. Победительница юниорского US Open-2005

10. Первый титул на турнирах WTA (Брисбен, 2009)

11. Первая победа над Сереной Уильямс

12. Со своей подружкой Каролин Возняцки

13. Первый, и пока единственный, титул на грунтовых турнирах (Марбелья, 2011)

14. С Петрой Квитовой в финале Итогового турнира

15. Победительница Australian Open-2012

16. Первая и единственная белоруска, возглавлявшая рейтинг WTA

17. Бронзовая медалистка Олимпиады в Лондоне

18. Олимпийская чемпионка Лондона в паре с Максимом Мирным

19. Первая ракетка по итогам сезона-2012

20. Победительница Australian Open-2013

21. Финалистка US Open-2013

22. На церемонии MTV EMA 2013

23. На футбольном матче ПСЖ – «Монако»

24. На матчах Кубка Федерации

25. Dab — фирменный победный знак Виктории Азаренко в 2016-м году

26. Вика — третья теннисистка, которой удалось сделать «Солнечный дубль»

27. Мама Вика

28. Снова на корте – через шесть месяцев после рождения сына Лео