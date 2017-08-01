Как менялась Виктория Азаренко
- 1.08.2017, 20:17
31 июля свой день рождения отпраздновала лучшая белорусская теннисистка.
По этому поводу «Трибуна» предлагает фотопост — 28 лет Виктории Азаренко в 28-и фотографиях.
1. Маленькая Вика с мамой, папой и братом Максимом
2. Кто-то обидел маленького ангела
3. Под надежной защитой брата
4. Школьница
5. Мамина дочка
6. Первые шаги в теннисе
7. Первые победы
8. Чемпионка юниорского Australian Open-2005
9. Победительница юниорского US Open-2005
10. Первый титул на турнирах WTA (Брисбен, 2009)
11. Первая победа над Сереной Уильямс
12. Со своей подружкой Каролин Возняцки
13. Первый, и пока единственный, титул на грунтовых турнирах (Марбелья, 2011)
14. С Петрой Квитовой в финале Итогового турнира
15. Победительница Australian Open-2012
16. Первая и единственная белоруска, возглавлявшая рейтинг WTA
17. Бронзовая медалистка Олимпиады в Лондоне
18. Олимпийская чемпионка Лондона в паре с Максимом Мирным
19. Первая ракетка по итогам сезона-2012
20. Победительница Australian Open-2013
21. Финалистка US Open-2013
22. На церемонии MTV EMA 2013
23. На футбольном матче ПСЖ – «Монако»
24. На матчах Кубка Федерации
25. Dab — фирменный победный знак Виктории Азаренко в 2016-м году
26. Вика — третья теннисистка, которой удалось сделать «Солнечный дубль»
27. Мама Вика
28. Снова на корте – через шесть месяцев после рождения сына Лео