Борис Желиба: Сколько не называй соль сахаром, слаще от этого не будет 1.08.2017, 20:28

Борис Желиба

Экономист оценил перспективы для белорусских товаров на европейском рынке.

Экономист Борис Желиба заявил в интервью «Радыё Рацыя», что белорусские товары неконкурентоспособны на европейском рынке.

- Белорусский правитель поставил перед Министерством иностранных дел и правительством задачу «вгрызаться в европейский рынок». Каковы здесь перспективы?

- Полагаю, что наши позиции, как и прежде, довольно скромные. Основную часть из того, что идет на европейский рынок, составляют нефтепродукты, а вот, если говорить о каких-то товарах легкой промышленности или техники, тот тут мы не можем составлять конкуренцию западным товарам. Белорусские технологии находятся на низком уровне, поэтому можно требовать «вгрызаться в европейский рынок», но толку от этого большого не будет. Как говорят, сколько не называй соль сахаром, слаще от этого не будет.

- Россия продолжит оставаться основным рынком для белорусских товаров?

- Да, хотя надо понимать, что это довольно опасная тенденция для белорусской экономики - иметь только один вектор. Надо расширять рынки и делать свои товары более конкурентоспособными, - отметил Борис Желиба.