Как быстро и правильно охладить автомобиль на жаре 6 1.08.2017, 20:55

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Специалисты поделились секретами.

Солнце и жара, которых мы так ждем в холодное время года, в теплое время, особенно летом, становятся настоящей проблемой для водителей. Наиболее ощутима жара для владельцев авто без кондиционера и не самых «свежих» машин.

Хотя, в целом, вопрос о том, как же ехать в раскаленной машине – рано или поздно встает перед каждым водителем, передает m2motors.

Итак, приведу пример: автомобиль целый день стоит на солнце. Соответственно, если на улице + 30, то в салоне будет намного жарче. Вы выходите с работы, открываете автомобиль, но сесть в него не можете – дышать не возможно, а вода в бутылке, которую оставили в салоне, скоро закипит.

Несмотря на первичное желание включить кондиционер «на полную», отчасти это будет неверно.

Специалисты советуют поступать следующим образом:

Откройте окна и двери, подождите несколько минут и уж только потом садитесь в автомобиль. А вот кондиционер как раз сразу включать не стоит – от резкого перепада температур стекло может дать трещину. Да, и вам после жары на пользу такой контраст не пойдет.

После того, как горячий воздух немного вышел из салона – включите кондиционер и направьте поток через центральные и боковые дефлекторы (окошки, из которых дует воздух). Спустя пару минут воздух станет холодным - тогда переведите вентилятор на малые обороты.

Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования «перенапрягается» и даже может стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости - датчик на приборной панели не должен превышать 100 градусов. Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер.

Если вам нужно быстро охладить воздух внутри, поставьте на несколько минут режим «только салон», но через 10-15 минут верните прежний режим. Иначе повысится влажность салона, и стекла запотеют.

Есть еще один великолепный способ охладить воздух в салоне машины – воспользоваться солнцезащитными шторками. Они понизят температуру внутри салона на 5-8 градусов. А вот отражающий экран лучше располагать снаружи машины, а не внутри, как это делают большинство автолюбителей, т.к. большая часть отраженного тепла остается в салоне.

Тщательный контроль необходим и за температурой охлаждающей жидкости и за температурой самого двигателя.

Следить за воздушными фильтрами – они могут засориться пылью, тополиным пухом и пр., что повлечет увеличение расхода бензина и уменьшение мощности двигателя.

Обязательно возите с собой воду для себя и дополнительно для своего автомобиля. Также не лишней в багажнике будет и дополнительная бутылочка охлаждающей жидкости.