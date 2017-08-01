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В Австралии повторили героический поступок украинского пилота

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  • 1.08.2017, 21:56

Пилоты посадили пассажирский самолет при порыве ветра в 100 километров в час.

Инцидент произошел в австралийском аэропорту Мельбурна, передает politeka.net.

В ролике, снятом в субботу, 29 июля, видно, как сильный ветер раскачивал пытавшиеся совершить посадку воздушные суда, среди которых были лайнеры авиакомпаний Singapore Airlines (Сингапур), Qantas (Австралия), Cathay Pacific и China Airlines (Китай). Все они благополучно приземлились.

Из-за погодных условий ряд рейсов в аэропорту Мельбурна на прилет и вылет был задержан в субботу. Кроме того, ветер вырвал с корнем деревья и повредил некоторые здания в австралийском городе.

Из-за непогоды около 800 домов остались без электричества.

Напомним, что украинский пилот Акопов совершил аварийную посадку пассажирского лайнера в аэропорту Стамбул «Ататюрк». Украинский пилот спас жизнь 121 пассажира и 6 членов экипажа.

Позже Акопов получил от президента Петра Порошенко орден «За мужество».


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