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Под Новогрудком нашли фундамент старинного монастыря

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  • 1.08.2017, 22:46

Волонтеры обнаружили фундамент монастыря XVI века.

Участники историко-поискового лагеря волонтеров при Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре обнаружили в Новогрудском районе фундамент храма монастыря XVI века, передает БелТА.

Волонтеры сначала расчистили остатки старого деревенского кладбища в деревне Лавришево, так как оно ранее было кладбищем при монастыре, предполагалось, что и фундамент монастыря должен находится где-то в этих местах. Так и произошло, очистив заросли волонтеры обнаружили крыльцо, контур притвора, каменный фундамент основного помещения и алтарной части монастыря.

Над фундаментом по расчетам была 12-ти метровая церковь, которая принадлежала Лавришевскому мужскому монастырю, который еще в тринадцатом веке основал князь ВКЛ Войшелк.

Вся каменная кладка была из валунов, скрепленных известковым раствором без использования кирпичей. Скорее всего, студенты и старшеклассники – участники археологиечских раскопок в следующем году продолжат свои археологические поиски на Новогрудчине.


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