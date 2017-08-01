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Владимир Ковалкин: Возможности повысить пенсии в Беларуси нет

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  • 1.08.2017, 22:56
Владимир Ковалкин
ФОТо: ONLINER.BY

Пока белорусская экономика находится в рецессии, ожидать нормальных пенсий и зарплат белорусам не стоит.

Увеличение пенсий, размер которых вот уже несколько месяцев подряд падает в реальном измерении, касается только тех пенсионеров, которые получают минимальные трудовые и социальные выплаты. Об этом в интервью «Белсату» заявил экономист Владимир Ковалкин.

«Индексация обычных трудовых пенсий проводится приказом правителя и обычно не чаще одного раза в год. Поскольку у бюджета страны есть проблемы с наполнением, то и возможности повысить пенсии никакой нет», — объясняет такую алчность государства Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Кошт урада».

А потому и нормальных выплат, пенсий и зарплат, пока белорусская экономика находится в рецессии, ожидать не стоит, добавляет эксперт.

И тенденция для нашей страны пока негативная. Увеличение количества безработных приводит к тому, что все меньше белорусов отчисляют деньги в фонд социальной защиты, из которого позже и выплачивают пенсии для наших пенсионеров, число которых увеличивается.


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