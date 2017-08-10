Западноевропейская «минималка» в 17 раз превысила белорусскую 4 10.08.2017, 8:11

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Красноречивый итог того, что кто-то не захотел «пойти за цивилизованным миром».

Статистическое агентство Евросоюза обнародовало данные об уровнях минимальных зарплат в странах ЕС, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Agerpres. По данным Евростата, 22 из 28 стран ЕС имеют минимальный размер оплаты труда, в отличие от Дании, Италии, Кипра, Австрии, Финляндии и Швеции, где МРОТ не существует.

Эти 22 государства можно разделить на три основные группы: одна, в которую входят десять государств — членов бывшего Восточного блока, где минимальная заработная плата составляет менее 500 евро в месяц; вторая группа, состоящая из пяти государств-членов, расположенных на юге ЕС, где минимальная заработная плата колеблется в пределах от 500 до 1000 евро в месяц; третья — это группа из семи государств-членов, которая находится в западной и северной части Евросоюза. В этих странах минимальный ежемесячный размер оплаты труда превышает тысячу евро.

Заметно от других отличается минимальная заработная плата в пяти странах ЕС: Германии (1498 евро), Бельгии (1532 евро), Нидерландах (1552 евро), Ирландии (1563 евро) и Люксембурге (1999 евро), отмечает Евростат.

По сравнению с Люксембургом в самой бедной стране ЕС Болгарии минимальная зарплата отличается в девять раз. Она составляет всего 235 евро.

В Беларуси «минималка» составляет 265 рублей (около 115 евро). Это в 17,4 раза меньше, чем у жителей Люксембурга. Последний раз минимальную зарплату в Беларуси «повысили» в начале этого года. С 1 января этот показатель вырос на 25,58 рубля — сегодня «минималка» составляет 265 рублей.