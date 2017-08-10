Экологи сняли потрясающий фильм о Припяти 6 10.08.2017, 8:24

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Фильм является частью акции за сохранение естественного состояния реки.

Белорусские экологи вместе с зарубежными коллегами начали кампанию против водного пути Е40, который должен пройти через Припять и может разрушить уникальную биосистему на юге нашей страны. Фильм о Припяти стал частью акции за сохранение первозданного природного наследия в бассейне Припяти.

«Припять - это последняя большая река в Европе, которая сохранилась в состоянии, близком к естественному. Водный путь E40 может навсегда изменить жизнь Полесья», - говорят создатели фильма.