Украинцы бойкотируют белорусские товары из-за торговли с «ЛДНР» 13 10.08.2017, 8:49

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Активисты требуют, чтобы Киев внес в санкционный список более трех десятков белорусских предприятий.

С призывом к украинцам не покупать товары белорусских фирм, торгующих с «ЛНР» и «ДНР», обратились украинские активисты, которые стоят в пикете на административной границе с Крымом и дежурят на КПП, отслеживая, чтобы контрабанда не попадала с материка на полуостров.

Недавно благодаря расследованию «Белсата», стало известно, что в обход украинского законодательства белорусские производители поставляют в Донецк и Луганск молочные и мясные изделия, алкоголь, бытовую химию и косметику.

Чего хотят пикетчики?

Активисты требуют, чтобы Киев внес в санкционный список более трех десятков белорусских предприятий, которые своими товарами поддерживают сепаратистов. В этом случае санкции охватили бы таких крупных белорусских производителей, как «Крыница», «Славпродукт», «Коммунарка», «Белита-Витэкс», «Белкосмекс» и ряд других. Украинская сторона может привести к закрытию для них также и европейских рынков.