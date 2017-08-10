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США ввели санкции против брата Уго Чавеса и окружения Мадуро

  • 10.08.2017, 8:58
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Восемь чиновников Венесуэлы пополнили американский санкционный список.

Среди тех, кого коснутся санкции США, фигурирует и брат экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, сообщает dw.com.

Вашингтон обвиняет этих чиновников в поддержке венесуэльского Учредительного собрания.

Участники Национального учредительного собрания Венесуэлы

США включили в санкционный список восемь должностных лиц Венесуэлы, причастных к недавним выборам в Национальное учредительное собрание, которое было созвано по инициативе президента страны Николаса Мадуро для изменения конституции. Национальное учредительное собрание было сформировано "недемократическим путем", нанося вред "воле венесуэльского народа", а США будут противостоять "тирании", пока Венесуэла вновь не станет "мирной и богатой" демократией, говорится в заявлении Вашингтона, обнародованном в среду, 9 августа.

В числе фигурантов списка находится и Аднан Чавес - брат экс-президента страны Уго Чавеса, скончавшегося в 2013 году. Аднан Чавес входил в руководство венесуэльского Центризбиркома. Санкции также распространяются на командира национальной гвардии Венесуэлы. Американская собственность всех этих лиц будет заморожена, а гражданам США запрещается заключать с ними какие бы то ни было сделки.

Национальное учредительное собрание уже издало декрет, объявляющий его вышестоящим по отношению ко всем остальным правительственным институтам Венесуэлы, включая парламент. Оппозиционные деятели, а также ряд южноамериканских стран отказались признавать этот орган власти.


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