закрыть
10 августа 2017, четверг, 11:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Давид-Городке из кранов течет что-то похожее на нефть

4
  • 10.08.2017, 9:19
  • 1,604

Жители города спешно раскупили всю бутилированную воду в магазинах.

Об этом вчера сообщили жители города в группе ВКонтакте, передает media-polesye.by.

Так, Ольга Петровская написала: «В Давид-Городке уже сутки отсутствует качественное центральное водоснабжение. Из кранов течет вода, похожая на нефть. Население никак не обеспечивается питьевой водой. Колодцы на центральных улицах отсутствует. В магазинах бутилированную воду раскупили еще вчера. Информации об улучшении ситуации нет».

Корреспондент сайта не смогла взять комментарий у представителей ответственных служб. Остается предположить, что такая ситуация связана с тем, что в городе ведутся ремонтные работы в преддверии областных «Дожинок». Тем не менее, женщина просит власти обратить внимание на сложившуюся проблемную ситуацию с водой и, как минимум, доставить в магазины бутилированную воду.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов