В Давид-Городке из кранов течет что-то похожее на нефть 4 10.08.2017, 9:19

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Жители города спешно раскупили всю бутилированную воду в магазинах.

Об этом вчера сообщили жители города в группе ВКонтакте, передает media-polesye.by.

Так, Ольга Петровская написала: «В Давид-Городке уже сутки отсутствует качественное центральное водоснабжение. Из кранов течет вода, похожая на нефть. Население никак не обеспечивается питьевой водой. Колодцы на центральных улицах отсутствует. В магазинах бутилированную воду раскупили еще вчера. Информации об улучшении ситуации нет».

Корреспондент сайта не смогла взять комментарий у представителей ответственных служб. Остается предположить, что такая ситуация связана с тем, что в городе ведутся ремонтные работы в преддверии областных «Дожинок». Тем не менее, женщина просит власти обратить внимание на сложившуюся проблемную ситуацию с водой и, как минимум, доставить в магазины бутилированную воду.