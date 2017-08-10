Пастырь и овечки 8 10.08.2017, 9:23

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Николай Киреев (в центре)

Фото: Вконтакте

Что происходит с российским священником, вляпавшимся в скандальную историю в Витебске.

Российского священника застукали с белорусскими проститутками, пишет «Белгазета».

Все началось с того, что 39-летний отец Николай из храма святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области сообщил своим близким, что собирается поехать «в благословенные места», то бишь в один из подмосковных монастырей.

Взяв котомку с провиантом и немного денег, он вышел из дома и был таков. Однако прошло несколько дней, а в монастыре всеволожский батюшка так и не появился. Тогда его супруга обратилась в полицию и батюшку начали искать. Вскоре его нашли, но не в подмосковной обители, а в белорусском Витебске, причем при весьма пикантных и не слишком благословенных обстоятельствах.

Как сообщил на прошлой неделе портал 47news.ru, Николай Киреев - так кличут батюшку в миру - был задержан при штурме витебского притона с проститутками. Теперь его подозревают в попытке вывезти падших дев в Санкт-Петербург. Если вина его будет доказана, он может быть осужден по ч.2 ст.171 УК РБ за «использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства», и ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Сейчас отец Николай находится в ИВС и чувствует себя там комфортно. Его кормят 3 раза в день, он ничего не требует и звонить, похоже, никому не собирается. Даже супруге.

Между тем настоятель храма, где служил батюшка, считает, что вся эта история может быть «подставой». Кому и зачем в Беларуси нужно было подставлять российского священника, он не пояснил. Жена отца Николая от комментариев отказывается. Знакомые батюшки сильно удивились, узнав о его задержании. Зато общественность, изрядно подуставшая от криминальных новостей с участием служителей РПЦ, регулярно мелькающих ныне в СМИ, уже ничему не удивляется.