Выборы в Германии: скучно не будет Надежда Халикова, Игнат Калинин, Газета.Ru

10.08.2017, 9:35

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Ангела Меркель

Меркель скорее всего победит, но выборы «недостаточно предсказуемы».

Германия тихо, планомерно и без скандалов готовится к выборам в бундестаг, которые определят политику сильнейшей экономики Европы, да и ЕС в целом, на четыре года вперед. Мало кто сомневается в очередной победе Ангелы Меркель. Однако принципиальным для этих выборов станет не то, кто займет первое и второе места по итогам голосования, а как распределятся предпочтения немцев между малыми партиями.

Немецкий Институт новых социальных ответов, проводящий еженедельные опросы общественного мнения по заказу Bild, в прошедшую субботу фактически констатировал безоговорочную победу на предстоящих в сентябре парламентских выборах нынешней партии власти.

Если весной шансы на победу двух крупнейших политических сил Германии — консерваторов и социалистов — оценивались примерно как равные, то сейчас ХДС/ХСС выигрывает у СДПГ почти вдвое. Если бы выборы проходили в минувшие выходные, то партия Ангелы Меркель набрала бы немногим менее 40% голосов, а ее главный конкурент, социал-демократ Мартин Шульц довольствовался бы поддержкой четверти проголосовавших немцев.

При таких раскладах политологи практически не сомневаются в том, что правительство вновь будет сформировано так называемой большой коалицией — тактическим союзом двух крупнейших партий ФРГ, заранее уже об этом договорившихся. Результаты голосования в таком случае влияют исключительно на распределение министерских портфелей между членами коалиции.

Секрет популярности Христианско-демократического союза и их традиционных партнеров — баварских консерваторов из Христианского социального союза в успешности политики Ангелы Меркель. Стабильный внешнеполитический курс канцлера не вызывает вопросов у ее сторонников и оппонентов: задачи и проблемы, которые поднимает она на международной арене, полностью соответствуют интересам Германии.

Внутренняя политика канцлерин вызывала больше споров. После кризиса с наплывом беженцев в 2015—2016 годах авторитет Меркель заметно упал среди коренного населения. Впрочем, по мнению директора Центра европейской информации Николая Топорнина, канцлеру ФРГ удалось скорректировать негативные моменты и получить новый кредит доверия своих избирателей.

«Меркель — явный претендент на победу. В отличие от Шульца, ее все знают: и внутри государства, и за его пределами. Это большое преимущество для набора голосов, — объяснил Топорнин. — Народ Германии знает политическую повестку Меркель, и у него возникает чувство стабильности».

Конфигурация же правительства, по словам Топорнина, изменится лишь в том случае, если блок ХДС наберет больше 40%.

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии и бывший председатель Европарламента Шульц строит свою предвыборную кампанию по принципу «выходца из народа». Политик большую часть жизни занимался продажей книг.

Николай Топорнин отметил, что Шульцу близка философия среднего класса: его предвыборная риторика базируется на идейных столпах СДПГ, без каких-либо радикальных изменений. Директор Центра европейской информации выделил тот факт, что партийная карьера политика складывалась именно на европейской арене. Основу предвыборной программы Шульца составляют три пункта: дальнейшее развитие экономики Германии, создание рабочих мест и социальная поддержка низших слоев населения.

Упор на социальную политику, по мнению эксперта, ключевой для партии социал-демократов. «Однако Шульц — темная лошадка, — рассуждает Топорнин. — Шанс на его победу будет, только если в Меркель разочаруются избиратели и ее приближенные люди».

Результаты опроса, проведенного недавно медиакомпанией ARD, показали, что канцлера ФРГ поддерживает такое же количество избирателей, что и до миграционного кризиса. 64% опрошенных удовлетворены работой Меркель.

По мнению руководителя центра германских исследований РАН Владислава Белова, в настоящее время у Шульца нет шансов победить на выборах. Однако, как напоминает эксперт, сюрпризы могут быть всегда. В том числе возможны террористические акты в период проведения выборов, которые пошатнут рейтинг Меркель. Белов отметил, что в ближайшее время резких перемен в действиях Меркель и Шульца не предвидится.

«Если анализировать разные опросы на эту тему, то около 72% избирателей придут на участки. Это показатель 2013 года», — сообщил эксперт. Положение дел Германии в ЕС после предстоящих выборов, по мнению Белова, также сохранится на прежнем уровне.

Куда качается маятник

Если позиции массовых партий остаются непоколебимыми, то в «нижней части турнирной таблицы политической бундеслиги» намечается нешуточная конкуренция. Помимо основных двух соперников в лице ХДС и СДПГ, за места в бундестаге поборются еще четыре партии: «Левые», «Зеленые», либералы из Свободной демократической партии и правые радикалы из новой «Альтернативы для Германии». Все вмести они претендуют примерно на 35% голосов. Что потенциально оставляет призрачную возможность формирования малой коалиции без участия социал-демократов. То, как распределятся между ними места в бундестаге, фактически будет означать, в какую сторону сейчас движется стабильное немецкое общество.

«Левые», сопредседателями которого являются Катя Киппинг и Бернд Риксингер, опираются в основном на электорат из уроженцев бывшей ГДР. На выборах 2013 года партия заняла третье место, набрав 8,6% голосов и заняв 64 из 630 мест в бундестаге.

Левая партия была создана в 2007 году в результате слияния восточногерманской Партии демократического социализма и западногерманской «Избирательной альтернативы за труд и социальную справедливость». Радикальные «Левые» остаются аутсайдером в политической жизни Германии по большей части из-за своего коммунистического происхождения. Партия ни разу не входила в правящую коалицию в бундестаге.

Вместе с СДПГ и «Зелеными» «Левые» выступают против увеличения военного бюджета, в то время как правые партии готовы увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году.

Лидер немецких левых Сара Вагенкнехт выступает критично не только по отношению к нынешней власти Германии, но и к США. По мнению политика, в ответ на принятие закона о санкциях против России, затрагивающих немецкие интересы, Берлину следовало занять жесткую позицию, вплоть до закрытия американских военных баз на территории Германии.

«Зеленые» — одно из протестных движений послевоенной Германии. Партия последовательно требует обеспечить защиту прав ЛГБТ и отказа страны от ядерной энергетики, и заодно — от участия в мировой гонке вооружений. Основные избиратели партии — жители больших городов, преимущественно на западе Германии. На предстоящих выборах партия сделала ставку на консервативные ценности. В 2013 году «Зеленые» получили 8,4% голосов, заняв 63 места в бундестаге.

В своей предвыборной программе экологи делают упор на внутригерманских проблемах: необходимости проведения реформы законодательства по вопросу гражданства. В документе содержится пункт о том, что дети, рожденные в Германии, должны автоматически получать право на гражданство (аналогично, например, с конституцией США). «Зеленые» выступают против ужесточения миграционных законов. По их мнению, лучшим средством борьбы с массовой миграцией станет заключение честных соглашений о международной торговле.

Немецкая экологическая партия поддерживает антироссийские санкции США. «Президент России Владимир Путин со всей очевидностью угрожает Западу и западным ценностям. Он не хочет, чтобы Европейский союз был сильным, он не хочет, чтобы было НАТО», — заявлял в интервью Deutsche Welle представитель партии Джем Оздемир.

Свободная демократическая партия, председателем которой является Кристиан Линднер, постепенно оправляется от кризиса. На выборах в 2013 году партия впервые с середины ХХ века не прошла 5-процентный барьер и не попала в парламент. Потенциальными избирателями классической либеральной СвДП становятся индивидуальные предприниматели и люди свободного труда. Помимо прочего, члены СвДП добиваются ослабления роли государства в целом, выступая при этом за более близкое единение со странами ЕС.

Возможная коалиция, состоящая из ХДС/ХСС и СвДП, может предложить своим избирателям хорошие возможности для создания и роста бизнеса физических лиц, в том числе значительные налоговые послабления, утверждается в аналитическом материале Commerzbank.

СвДП в своей текущей предвыборной программе говорит о снижении налогов для предприятий, расширении европейской интеграции и обеспечении большей индивидуальной ответственности для каждой из стран еврозоны. Однако если Свободной демократической партии удастся достигнуть цели в 10% голосов, то все равно она сможет предъявить требования только по самым ключевым вопросам.

Как сообщает Deutsche Welle, сейчас почти все пожертвования крупного бизнеса Германии идут ХДС и СвДП. Эксперты связывают это с высокими шансами данной коалиции победить на сентябрьских выборах.

В отличие от Меркель, глава Свободной демократической партии Линднер выступает за прагматический подход в отношениях с Россией. В интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung он заявил, что отношения с Москвой необходимо развивать и все-таки принять нынешнее положение Крыма как «временное решение на неопределенный срок».

Наконец «Альтернатива для Германии», не прошедшая 5-процентный барьер в 2013 году, единственная партия в Германии, которая поддержала избрание Дональда Трампа президентом США. АдГ — правопопулистская партия, активно выступающая против предоставления беженцам убежища на территории ЕС. Представители «Альтернативы для Германии» неоднократно высказывались по поводу запрета ислама в стране.

АдГ, которую критики постоянно упрекают в ксенофобии, намеревается преуспеть на федеральных выборах в Германии в сентябре, что впервые может дать ей места в бундестаге. На фоне кризиса с мигрантами ряд опросов и политические аналитики показывают, что именно «Альтернатива» получит третье место на выборах и станет влиятельным оппозиционным меньшинством.

Это сделает АдГ самой успешной националистической партией Германии со времен Второй мировой войны.

Такие яркие «аутсайдеры» заметно скрашивают, казалось бы, скучные немецкие выборы. По мнению заведующего отделом евробезопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, сентябрьские выборы в парламент будут недостаточно предсказуемы, несмотря на высокий рейтинг Ангелы Меркель. Дополнительный процент, как сообщает эксперт, наберут нетрадиционные партии, с которыми ХДС придется договариваться.

«В последнее время в Германии присутствует эффект «усталости общества» от Меркель, и это сказывается на всех политических раскладах», — констатировал эксперт.

Надежда Халикова, Игнат Калинин, Газета.Ru