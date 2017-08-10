Фотофакт: Как одеваются минские контролеры в почти 30-градусную жару 6 10.08.2017, 9:43

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Мы узнаем их даже без специальной жилетки.

С марта этого года Минсктранс решил отправлять контролеров в общественный транспорт без специальных жилеток, по которым граждане могли издалека узнать о приближении опасности и прокомпостировать билетики. Власти полагали, что, «действуя из засады», контролеры смогут поймать больше «зайцев» и существеннее пополнить исхудавший госбюджет.

Однако, как показала практика – народ видит ревизоров издалека. И неудивительно: кто еще может так одеваться в почти 30-градусную жару и терпеливо сидеть на остановке в ожидании «добычи». Да и выражение лица выдает. Курьезное фото с затаившимися в засаде минскими контролерами опубликовала активистка «Европейской Беларуси» Юлия Степанова. «Оплачивайте проезд. Замечены на площади Бангалор», - написала Юлия Степанова.