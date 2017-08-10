«Поуправляли так, что все находится в пятой точке» 5 10.08.2017, 9:53

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Власти боятся правды от независимых журналистов.

Журналист в Беларуси всегда должен быть готов к ответу в негласной войне, объявленной властью, говорится в репортаже «Белсата».

Когда задержания, запугивания и штрафы не помогли, в ход накануне пошло неизвестное химическое вещество: Константин Жуковский из Гомеля делал сюжет о подозрении эпидемии свиной чумы, но с признаками отравления попал в больницу.

«Сотрудники милиции и практически вся власть не живут по законам – они живут по понятиям. Прибегает неизвестный человек с баллоном неизвестного вещества, начинает обливать с ног до головы. Стоят сотрудники милиции и никак не реагируют. Это означает либо то, что уже дана отмашка на отстрел независимых журналистов и оппозиционеров, либо то, что без отмашки сверху они не могут ничего сделать», – говорит Жуковский.

Гомельский журналист стал абсолютным рекордсменом по количеству штрафов за работу без аккредитации. Только за последние три года его штрафовали 17 раз. Общая сумма составила, по сегодняшнему курсу, более шести тысяч долларов.

Такой счет властей за десятки видеосюжетов – о кризисе на заводе «Гомсельмаш», и об умирании белорусских деревень. Жуковский всегда там, где звучат большие проблемы маленького человека. Последний штраф за сюжет о нелегальном сбросе отходов со свинокомплекса журналист получил заочно.

«Власти уже не нужны некие формальности – нужно душить народ, нужно закрывать рот журналистам, – говорит Жуковский. – Они уже поуправляли, что все находится в пятой точке».

А когда говорить стало нельзя, но и молчать невозможно, журналист даже зашивал себе рот.

А это также гомельская журналистка Лариса Щирякова. И вчерашний очередной суд. Штраф 35 базовых, или Br 805 ($ около 400). Статья та же – работа без аккредитации.

За последние три года ее штрафовали десять раз в эквиваленте на более чем $ 2500. Также были угрозы забрать сына социальными службами.

«Просто этот промотавшийся режим уже не знает, чем ему торговать, понимаете. Он может только набрать заложников – журналистов, общественно-политических активистов, профсоюзников. Может набрать заложников и вот торговаться ими с западниками, чтобы дали денег», – говорит Щирякова.

Вчера журналистка пришла с чесноком, чтобы изгнать злых духов из суда. На прошлое заседание журналистка приходила с петлей на шее – как символ ее ежедневной работы.

«Здесь дышать невозможно, – говорит блогер Виктор Рубцов. – Здесь плохой воздух возле суда даже. Потому что это не суд, это судилище. Независимо ни от чего не работают законы, у нас не работают законы, у нас работает телефонное права: то есть приходишь в суд, чтобы услышать, что кто-то позвонил и сказал размер штрафа».