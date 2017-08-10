Экономист: Расходы на коммуналку будут только расти 2 10.08.2017, 9:59

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Фото с сайта kp.by

Как «коммуналка» перекроила семейный бюджет белорусов.

Среднестатистическая белорусская семья стала тратить еще меньше денег на бытовые покупки и развлечения.

Согласно данным Белстата, в 2016 году среднестатистическая белорусская семья тратила 39% своих денег на продукты питания, чуть менее 8% – покупку одежды и обуви, а также около 7% – на коммунальные услуги.

Причем, по сравнению с прошлым годом жители страны стали тратить меньшую часть своих денег на покупки одежды и обуви, бытовой техники, культуру и отдых. В то же время увеличились расходы на «коммуналку», услуги связи и здравоохранение.

О чем говорит такая статистика? «Завтра твоей страны» опросило экспертов.

Иосуб: С точки зрения доходов населения, все стабильно плохо

По мнению старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, наибольшее беспокойство в этой ситуации вызывает доля расходов на продукты питания, которая остается высокой уже не первый год.

– Эта цифра является показателем бедности страны, – отмечает он. – Чем выше этот процент, тем беднее страна. Если в развитых странах это от 10 до 20%, то в самых бедных эта цифра выше 50%.

По словам эксперта, если в Беларуси средняя семья тратит на питание 39%, то можно сделать вывод, что уровень жизни здесь гораздо ближе к бедным странам, чем к богатым.

– Это показывает что, с точки зрения доходов населения, у нас все стабильно плохо, – замечает он.

Вадим Иосуб напоминает, что расходы на коммуналку в последнее время ощутимо выросли – так как было не только 5-долларовое повышение квартплаты в начале года, но и дальнейший рост отдельных тарифов.

– В перспективе есть смысл ожидать, что доля расходов на «коммуналку» будет увеличиваться, а доля затрат на продукты питания, как минимум, останется на нынешнем уровне. Кроме всего прочего, продолжат сокращаться расходы на товары длительного пользования, культуру, походы в рестораны, – сказал старший аналитик «Альпари».

Ковалкин: К разговорам о повышении тарифов еще вернутся

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин считает, что в условиях, когда зарплаты не растут, а коммунальные тарифы увеличиваются, такая ситуация выглядит предсказуемой и очевидной.

– Люди начинают отказываться от предметов «не первой необходимости», – объясняет он. – И те пять долларов повышения тарифов, о которых идет речь в Беларуси, все равно людям нужно где-то взять. Причем, каждый месяц. А взять их они могут – только сэкономив на чем-то другом.

По мнению экономиста, ситуация с семейными финансами будет ухудшаться и в будущем, если правительство реализует свои планы по доведению покрытия населением услуг ЖКХ до 100% от их рыночной стоимости:

– К разговорам о повышении тарифов еще вернутся, потому что денег в бюджете нет – следственно, нужно как-то покрывать расходы или их сокращать. Один из способов – это покрыть их за счет полной стоимости коммуналки. Скорее всего, такую тенденцию мы можем увидеть и дальше.

Комментируя тот факт, что белорусы, согласно статистике, тратят больше трети своего бюджета на продовольствие, экономист замечает, что в Беларуси были годы и похуже.

– В конце 90-х и начале нулевых люди тратили до 50-60% личного дохода на продукты питания. Так что нашему правительству еще есть куда стремиться, загоняя экономику в кризис, – заметил Владимир Ковалкин.