КГБ попал под сокращение 9 10.08.2017, 10:13

1,058

Белорусская спецслужба переживает глобальные пертурбации.

Комитет государственной безопасности переживает глобальные структурные пертурбации и сокращение. В центральном аппарате спецслужбы реорганизованы главки, а на низовом уровне планируется ликвидация территориальных подразделений, пишет белорусский блогер d-zholik.

В дополнение к уже существующим в центральном аппарате КГБ создано новое главное управление специальных мероприятий и исследований.

Главное управление экономической безопасности КГБ реорганизовано в главное управление по контрразведывательному обеспечению объектов экономики.

Главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью КГБ, которое с июля 2009 года по январь 2012 года возглавлял нынешний министр внутренних дел Игорь Шуневич, реорганизовано в главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов.

Все последние годы в КГБ фиксировался острый дефицит кадрового состава и кратное снижение числа выпускников ведомственного Института национальной безопасности, поступавших на оперативную работу в подразделения. Пять лет назад организация даже была вынуждена объявить открытый набор на службу по контракту в органы госбезопасности.

А в 2013 году в ходе первой волны оптимизации государственного аппарата Лукашенко рьяно защищал ведомство: «В КГБ уже нечего сокращать. Я не хочу цифры эти называть, там нечего сокращать, даже уборщицу не сократишь. Потому что давно обрезали».

Прошло не так много времени, а на уровне руководства уже утверждены планы по сокращению (ликвидации) межрайонных отделений КГБ, существовавших в областях с времен СССР. Их зоны ответственности предполагается передать территориальным подразделениям органов КГБ в городах областного подчинения и крупных административных центрах.

Напомним, что ранее блогер сообщал о серьезных кадровых проблемах в МВД Беларуси.