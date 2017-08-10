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Украина назначила пожизненную стипендию родителям Михаила Жизневского

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  • 10.08.2017, 10:28
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Михаил Жизневский

25-летний Герой Небесной Сотни погиб от ранения в сердце во время «Революции Достоинства».

Как сообщает censor.net.ua со ссылкой на Министерство социальной политики Украины, с принятием изменений в пункт 4 Порядка выплаты пожизненной стипендии памяти Михаила Жизневского, утвержденного постановлением Кабинета Министров №139 от 24 февраля 2016 года, родителям Героя Небесной Сотни, гражданина Беларуси предоставлена возможность получать пожизненную стипендию через банковский счет, открытый в уполномоченном банке на территории Украины.

Одновременно определены сроки перечисления департаментом социальной защиты населения Черниговской облгосадминистрации пожизненной стипендии на такой банковский счет.

Напомним, 25-летний Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 от ранения в сердце во время «Революции Достоинства». Глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что активисты Евромайдана Роман Сеник и Михаил Жизневский были убиты в январе 2014 года пулями, которые используют в МВД для остановки транспортных средств.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил посмертно звание Герой Украины Михаилу Жизневскому и вручил Звезду Героя Украины его родителям — Михаилу Петровичу и Нине Васильевне.


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