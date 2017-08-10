Когда в жару должны отпускать с работы домой 10.08.2017, 10:38

В Беларусь снова вернулась жара — в отдельных районах до +35°С.

На четверг и пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. О том, при какой температуре воздуха вас могут отпустить с работы пораньше и можете ли вы уйти сами, рассказали tut.by юристы адвокатского бюро REVERA Светлана Морозова и Евгений Бурый.

1

В офисе душно и жарко. Может, при такой температуре работать вообще нельзя?

Универсальных показателей, при какой температуре сколько можно находиться на рабочем месте в офисе, нет. Это зависит от характера работы: для офисной «сидячей» работы предусмотрены одни нормативы, а для работы, предполагающей большие физические нагрузки, — другие.

Если работа сидячая, с незначительными физическими нагрузками (специальности на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в офисе, сфере управления), то при температуре +28 °C на рабочем месте, сотрудник может быть в офисе до восьми часов.

При + 30 °C — до пяти часов. Если же температура в офисе при описанной выше ситуации повышается до + 32,5 °C, человек может находиться на работе не больше одного часа.

Каждые полградуса сверх установленного предела уменьшают время нахождение на рабочем месте.

2

А что делать тем, кто переносит тяжести или работает на улице?

По санитарным нормам и правилам Минздрава все профессии разделены на группы в зависимости от физической нагрузки и интенсивности труда. Для каждой группы установлены свои лимиты пребывания на рабочем месте при определенных температурах. Важно, что эти нормы касаются только тех, кто работает в производственных и офисных помещениях, а не на улице.

Например, если температура на рабочем месте достигла отметки +30°C, то те, чья работа связана с постоянными передвижениями, переноской тяжестей свыше 10 кг и требующая больших физических усилий, могут на ней находиться не более двух часов, если человек во время работы постоянно ходит, перемещает мелкие предметы весом до 1 кг стоя или сидя, его обязанности требуют определенного физического напряжения и он вынужден трудиться, когда температура воздуха в помещении + 28 °C, то продолжительность работы не может быть более шести часов

в кабине у водителей автобусов температура не должна превышать +28°C. Как пояснили в Минздраве, при закрытых дверях в кабине должен быть обеспечен необходимый воздухообмен, для этого можно использовать приточный вентилятор или кондиционер.

3

При какой температуре работать можно меньше?

Работать на час меньше офисный сотрудник может уже, когда температура в кабинете достигнет + 28,5 °C. Таким образом его рабочий день составит семь часов вместо восьми.

При такой температуре некоторые представители профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий могут находиться всего до 5,5 часов. А сотрудники в кузнечных цехах с ручной ковкой и литейных цехах с ручной набивкой машиностроительных и металлургических предприятий — до четырех часов.

4

Может ли сотрудник из-за жары сам уйти с работы раньше времени?

Увы, сотрудники не могут без разрешения нанимателя покинуть рабочее место из-за высокой температуры. Это реально лишь тогда, когда работа в сложившейся ситуации несет угрозу жизни и здоровью.

Если угрозы нет, наниматель сам принимает решение, отпускать ли сотрудников по домам. Но в целом он должен обеспечить в рабочих помещениях адекватную температуру. Если она достигла критического показателя, нужно либо временно переносить рабочее место конкретных сотрудников, либо освобождать их от работы.

5

Можно пожаловаться в органы саннадзора на жару на рабочем месте?

Можно, однако работник должен понимать, что установить нарушение законодательства об охране труда будет непросто. На место должны выехать специалисты для измерения показателей температуры воздуха, также нужно установить, что работник действительно находился на рабочем месте сверх установленного предела.

6

А тем, кто работает на улице, что делать? Например, продавцам фруктов?

Здесь мы имеем дело не с офисом или производственным помещением, так что санитарные нормы и правила не действуют.

Но тем, кто работает на открытом воздухе в мороз или сильную жару, наниматель должен предоставить дополнительные перерывы в течение рабочего дня, помимо обеденного перерыва. Их продолжительность зависит от внутренних правил нанимателя.

7

Могут ли люди, которые работают на улице, отказаться работать в жару?

Только если это несет опасность для жизни и здоровья их и окружающих. Наниматель обязан устранить эту опасность либо предоставить средства индивидуальной защиты для безопасного труда. Это особенно актуально, если у работника есть медицинские противопоказания по длительному пребыванию в условиях высокой температуры воздуха.

Важно: при отказе от выполнения работы по указанным выше причинам работник обязан письменно сообщить об этом нанимателю и изложить мотивы ухода. При этом такой работник продолжает подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка за исключением выполнения вышеуказанной работы.

8

Наниматель обязан установить кондиционер, чтобы было прохладно?

Наниматель в первую очередь не должен допускать, чтобы на рабочем месте на производствен или в офисе температура поднялась выше определенных гигиеническим нормативом значений.

Например, человек на работе постоянно ходит, перемещает предметы весом до 1 кг стоя или сидя и находится в физическом напряжении. Допустим, он может работать в механосборочных цехах машиностроительных предприятий или на прядильно-ткацком производстве. Тогда при температуре на рабочем месте + 28 °C, он может находиться шесть часов.

Чтобы температура не повышалась, работодатель должен установить кондиционеры. Помимо этого нужно принять меры по поддержанию допустимых норм температуры поверхностей стен, потолка и пола, устройств, например, экранов компьютеров, относительной влажности и скорости движения воздуха, интенсивности теплового облучения и тепловой нагрузки среды.