Оптическая иллюзия: линии прямые или наклонные? 10.08.2017, 11:01

Новая вариация известной оптической иллюзии бросает вызов мозгу.

Изображение, созданное профессиональной иллюзионисткой Викторией Скай (Victoria Skye), опубликовал сайт издания Daily Mail.

На первый взгляд кажется, что темно-синие линии наклонены. Однако в реальности они параллельны друг другу. Убедиться в этом можно, если «размыть» изображение так, чтобы мелкие элементы не были видны.

Это явление известно под названием «иллюзия стены кафе» (Café wall illusion), ее впервые описали больше ста лет назад. Свое название она получила из-за того, что в 1970-х годах ее заметили на стене настоящего кафе в Бристоле.

Иллюзия здесь создается за счет маленьких черных и белых «клеток» в местах пересечения широких линий. Эффект усиливают искривленные элементы внутри синих полос. Причина такого искажения — особенности совместного действия нейронов сетчатки и нейронов зрительной коры.