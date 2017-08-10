Цена нефти Brent впервые за 2,5 месяца превысила $53 за баррель 10.08.2017, 11:02

Стоимость Brent продолжает расти на фоне отчета Минэнерго США о сокращении объема запасов нефти в стране.

Мировые цены на нефть продолжают расти после выхода отчета Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому за предыдушую неделю коммерчески запасы нефти в стране сократились на 6,5 млрн барр. В четверг стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE впервые с 25 мая 2017 года поднялась выше $53, сообщает РБК.

На максимуме стоимость барреля Brent достигла 10 августа отметки $53,14, что на 0,835% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рост нефтяных котировок пока не привел к существенному укреплению российского рубля. Стоимость доллара на Московской бирже снижалась сегодня лишь до 59,92 руб., что лишь на 7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

«Не стоит ожидать, что такой незначительный рост [цен на нефть] окажет серьезную поддержку рублю. Отечественная валюта, торгующаяся сейчас на уровнях 60,06 руб./долл. и 70,47 руб./евро, скорее всего, будет ориентироваться на политические новости об эскалации конфликта между США и КНДР и отслеживать выход внутренней и внешней статистики», — отмечает аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев.

К 10:45 по Минску стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $52,92, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 59,93 руб., курс евро — 70,21 руб.