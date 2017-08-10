Голубые озера в Любанском районе отдали египтянину 10.08.2017, 11:06

Иностранный гражданин получил в аренду меловые карьеры у деревни Хотиново Любанского района.

Много лет купание здесь было запрещено, но люди все равно приезжали. Что изменится теперь, выясняло издание «СБ Беларусь Сегодня».

Отдыхать сюда приезжают сотни людей, хотя купаться здесь опасно — и глубина достигает 30 метров.

История диковинного ландшафта с водой ярко-бирюзового цвета началась 20 лет назад, когда Любанский комбинат строительных материалов прекратил здесь добычу извести. Именно тогда лес, а вместе с ним водоемы передали местному лесхозу, которому предстояло следить за порядком. Помогала и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Главная проблема, что водоем не приспособлен для отдыха. Нет обустроенного пляжа, спасателей. А в некоторых местах — резкие перепады глубин и температур, даже летом вода не прогревается глубже двух метров. За последние годы в гиблых местах утонуло 10 человек.

По требованию властей на берегу установили знак, предупреждающий об ответственности за купание. Рейды на «голубых озерах» регулярно проводит милиция, нарушителей штрафуют. Но людская беспечность не знает границ.

Хватает отходов вокруг карьера: на каждом шагу пластиковая бутылка или разорванный пакет. Углубишься немного в лес — ждут целые кучи мусора.

Похоже, дело скоро сдвинется с мертвой точки. Начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Малашук поделился новостью: два месяца назад частная компания ООО «Пирамида-Групп», зарегистрированная в горпоселке Уречье, через аукцион получила в аренду меловые карьеры.

Главным инвестором станет бизнесмен из Египта, имя которого не разглашается. Александр Александрович полагает, что такое развитие событий пойдет на пользу и району, и гостям:

— Для нас карьеры — проблема. Каждый год здесь тонут или получают травмы. Отдыхающие не убирают мусор. Однако я уверен, что у «голубых озер» хорошие перспективы. Скажем, осенью сюда на тренировки регулярно приезжают военные из Осиповичей. Еще говорят, лучшего места для подводного плавания в стране не найти. Почему бы не развивать дайвинг?

Договор с инвесторами заключили на минимальный срок — пять лет. У них — первоочередное право продления аренды. Заместитель начальника землеустроительной службы Любанского райисполкома Наталья Ременчик приоткрыла планы новых владельцев:

— В будущем собираются устроить на берегах базу отдыха: гостевые домики, ресторан, баня, кемпинг. Правда, пока в аренду отдали только водную гладь. Для получения земли инвесторы должны подготовить специальный проект и утвердить его в облисполкоме.

В «Пирамиде-Групп» подтвердили эту информацию. И пояснили, что работа над получением земли в аренду начнется в середине августа, когда ключевой инвестор приедет на место. Пока что в планах ООО зарыбление водоема. Но это только начало.

К слову, купаться после благоустройства пляжа собираются разрешить всем, а вот рыбалка станет платной.