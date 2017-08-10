КНДР обещает подготовить план удара по базам США к середине августа 9 10.08.2017, 11:14

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Изображение: BBC

В Пхеньяне отметили, что готовят запуск ракет средней дальности «Хвасон-12».

Северная Корея к середине августа завершит работу над планом превентивного удара по району тихоокеанского острова Гуам, где находятся американские военные базы.

Об этом заявило командование армии КНДР, передает «Радио Свобода».

В Пхеньяне отметили, что готовят запуск ракет средней дальности «Хвасон-12». По плану они должны пролететь над Японией и упасть в воду в нескольких десятках километров от Гуама. В руководстве КНДР утверждают, что их ракетная программа направлена исключительно на сдерживание американских сил в регионе.

Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Северную Корею прекратить разработку ядерного оружия и выйти из самоизоляции. До этого президент США Дональд Трамп пообещал ответить на северокорейскую угрозу «огнем и яростью, которой мир никогда не видел». Слова главы Белого дома стали реакцией на заявления Пхеньяна о том, что в стране произвели ядерную боеголовку.

В минувшую субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на ее испытания межконтинентальных баллистических ракет. Северная Корея отвергла этот документ и заявила, что он нарушает ее суверенитет.