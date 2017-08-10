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Глава Солигорского райпо: Я не писал никаких революционных писем!

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  • 10.08.2017, 11:26
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СМИ по ошибке опубликовали текст, якобы принадлежавший главе Солигорского райпо Николаю Чернявскому.

Председатель Солигорского райпо Николай Чернявский обратился к сайту «Белорусский партизан» и заверил, что не писал никаких революционных писем в средства массовой информации по поводу того, в каком положении сегодня находятся руководители госпредприятий и как следует реформировать экономику. Чернявский был неприятно удивлен, что кто-то рассылает фальшивки от его имени.

- Ну это просто чушь! – заявил Чернявский. - Дело в том, что некоторые странности в моей жизни начались пару месяцев назад. На каких-то сайтах пытаются от моего имени выставить, что я что-то продаю, кого-то принимаю на работу. Это просто подстава.

- Вы предполагаете, кто может действовать за вашей спиной? Кому выгодно выставить вас в дурном свете?

- Откуда я знаю! Видимо, придется обратиться в правоохранительные органы. Есть же там специальные службы, которые все это проверят и выяснят. Там профессионалы работают, они быстро вычислят, с какого компьютера, с какого адреса и кто отправлял послания от моего имени. Однозначно могу заявить: я ничего подобного не писал, никому никаких писем не отправлял. А с теми, кто меня хочет подставить, пусть разбирается милиция.

- А никаких угроз в свой адрес вы в последнее время не получали? Никого не увольняли со скандалом? Может, какие-то скандалы были…

- Руководители всегда кого-то устраивают, а кого-то нет. Но я даже предполагать не хочу, что и кто! Есть компетентные органы, пусть они во всем разбираются.

- А вы давно Солигорское райпо возглавляете?

- Четыре года.

- Если ничего не путаю, ваш предшественник ушел со скандалом – попал под уголовное дело…

- Это все до меня было. Я приехал в 2013 году, и на этой должности года два уже никого не было…

«Белорусский партизан» принес извинения Николаю Чернявскому. Извинения председателю Солигорского райпо и читателям приносит и сайт Charter97.org, который опубликовал эту информацию с сайта «Белорусский партизан».


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