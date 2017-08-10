Как байкеры отбивали коллегу у ГАИ в центре Минска 23 10.08.2017, 11:35

1,603

На проспекте Независимости шесть экипажей ГАИ заблокировали мотоциклиста – сразу же собралась группа поддержки.

Вечером в среду в центре столицы, на проспекте Независимости, прохожие стали очевидцами странного действа.

Сразу несколько патрульных автомобилей ГАИ (сначала их было четыре, а потом собралось аж шесть) блокировали зеленый мотоцикл Kawasaki Ninja. Об этом Abw.by сообщили очевидцы. Также информация появилась в соцсетях, в группе "Байкеры Минска". "Шесть машин уже. Я столько даже в GTA не собирал!" - удивлялся один из очевидцев.

Алексей написал нам: "Говорят, что по городу все владельцы зеленых "нинзей" испытывают на себе всю "любовь" ГАИ, вплоть до изъятия мотоциклов. Также поговаривают, что приказ пошел свыше, кого-то высокого обидел человек на таком мотоцикле. Владелец мотоцикла на фото бросил клич о помощи...

Напротив здания КГБ собирается большая группа поддержки. Говорят, что человеку предъявляют непонятные нарушения и всячески пытаются его затянуть в отделение. Также есть информация, что объявлен план "Перехват" на зеленую "каву", но это не точно".

Журналистам удалось связаться с тем самым мотоциклистом на фото, владельцем салатового Kawasaki Ninja Александром. Он рассказал, что с ГАИ проходит разбирательство в патрульном автомобиле уже часа два:

"Как я понял, ехал некий министр по проспекту и увидел, как некий мотоциклист на салатовом мотоцикле ехал по проспекту на заднем колесе. Он пожаловался в ГАИ - и, как я слышал по рации, объявили план "Перехват" на салатовый мотоцикл. Начали отсматривать видеозаписи с камер наблюдения, где ехал я или где ехал мотоцикл, похожий на мой. Теперь на меня составляют протоколы. Сначала их было 7, теперь осталось 3: за проезд на красный, нечитаемый "номер" и выезд на встречную полосу".

Мотоциклист отрицает, что он ехал на красный. "Мне предъявили непонятные фотографии с какого-то столба, на красный я точно не ехал. Все нарушения, которые мне вменяют, были сделаны за часа полтора. Сам я находился в офисе. Ехал ли на заднем колесе? Возможно, но это было не на проспекте, ответственности за это в ПДД нет", - говорит Александр.

На место зачем-то подъехала и группа экспертов. Разбирательство продолжается. "Заберут ли мотоцикл? Пока не знаю. Уже разбираемся часа два", - сказал Александр.

Позже Александр позвонил и в растерянности сообщил, что мотоцикл все-таки задерживают. "Объясняют это тем, что номер рамы якобы не соответствует, хотя его даже никто не смотрел... Не могут даже сказать, какая цифра вызывает сомнения", - рассказал мотоциклист. На место прибыл эвакуатор.