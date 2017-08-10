Вячеслав Косинеров: Хочу показать, насколько лживо работает пропаганда 4 10.08.2017, 11:49

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Вячеслав Косинеров

Фото: «Белсат»

Белорусам нужно бороться вместе против односторонне работающей системы, которая защищает одних и порочит других.

Бывший политзаключенный и активист Вячеслав Косинеров рассказал сайту palitviazni.info о том, почему нужно бороться до конца, о пропаганде на телевидении, особую "любовь" властей к анархистам и о браке с "политическим подтекстом".

"Анархисты принимали участие в весенних социальных протестах, наши лозунги были достаточно хорошо восприняты обычными людьми. А силовики знают, что с анархистами договориться никак не получится. Мы приобрели определенную силу, а потому это, видимо, и вызвало обеспокоенность органов", - говорит активист.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Косинеров обратился в суд Центрального района Минска с иском о защите достоинства и компенсации морального вреда. Ответчиками заявлены «Общенациональное телевидение» и ведущая его телепрограммы «Наши новости» Екатерина Тышкевич, Министерство внутренних дел и начальник минской милиции Александр Барсуков.

- У меня с самого начала, когда только увидел сюжет ОНТ, не было сомнений по поводу того, стоит ли судиться с государственным телевидением, - говорит Вячеслав Косинеров. - Однозначно - стоит! Поэтому обращение в суд - это было дело времени. Я всегда, как анархист, транслирую мнению, что нам нужно бороться вместе, что необходима солидарность. Если просто смотреть по телевидению, как люди стоят на пикетах, то твои проблемы это не решит. Во многих случаях это не работает.

Думаю, что когда люди увидят суть судебного процесса, то поймут, какая ложь идет иногда с экранов телевизора, и что самое главное - за это никто не наказан. Поэтому еще раз хочу показать, насколько лживо и односторонне работает система, которая защищает одних и порочит других.

- А насколько такая пропаганда влияет на простых белорусов, которые смотрят государственное телевидение?

- Телеаудитория довольно многочисленна. На собственном опыте могу сказать, что даже мои близкие попали под такое влияние. Когда я попал в СИЗО на Володарского, моя мать рассказала о ситуации близким из России. Очевидно, что россияне не просматривают независимые СМИ, они находятся в своем информационном вакууме. Поэтому доходило до того, что даже у них сформировался мой определенный негативный образ. Мол, если хулиган, то, может быть, самое место ему - за решеткой. И это, отмечу, говорили не чужие для нашей семьи люди.

В общем, зная аудиторию белорусских телеканалов, и то, как подаются пропагандистские материалы, очевидно, что они могут дискредитировать людей. Прежде всего удар принимают на себя те, кто борется за какие-то права граждан, кто отстаивает свои позиции.

- Полагаете, что эта пропагандистская волна будет продолжаться?

- Власть за десятилетия своего существования выработала алгоритм работы пропаганды, и СМИ становятся в необходимый момент средством воздействия на сознание и позицию людей, в глазах которых легко могут "очернить" тех, кто не идет в ногу с властью. При этом государственная пропаганда становится инструментом в руках силовых структур.

Когда еще проходил по "делу граффитистов", в государственных СМИ стали появляться материалы, которые были закрытыми. Там были сведения, которые были взяты из уголовного дела. То есть, пропаганда работает под хорошим патронажем силовиков. И вряд ли мы в ближайшее время в этом направлении увидим какие-то изменения. Иначе, в другом режиме, они работать, к сожалению, не могут.

- Вы пытались найти виновных в избиении, когда вас в свое время задерживали по "делу граффитистов". Чем закончилось то дело?

- Ничем не закончилось. Мне сообщили, что не нашли того, кто меня избивал, и это очередное подтверждение того, какая у нас законность и справедливость. Из четырех спецназовцев, которые меня задерживали, не нашли виновного.

- В последнее время у силовиков какая-то особая "любовь" к представителям анархистского движения...

- Это очевидно. Анархисты принимали участие в весенних социальных протестах, наши лозунги были достаточно хорошо восприняты обычными людьми. А силовики знают, что с анархистами договориться никак не получится. Мы приобрели определенную силу, а потому это, видимо, и вызвало обеспокоенность органов.

Поэтому большинство представителей анархистского движения периодически оказывались под преследованием, а меня и Дмитрия Полиенко, который до сих пор находится за решеткой, бросили еще под больший каток репрессий.

- Дмитрия Полиенко правозащитники признали политзаключенным...

- Полагаю, Дмитрий не должен отсидеть свой срок заключения "от звонка до звонка", и для этого гражданское общество, все мы, многое делаем и в Беларуси, и за рубежом. Точно знаю, что это действует и является определенным давлением и на силовиков, и на власть. Хотелось бы надеяться, что Дмитрий Полиенко, как уже говорил, выйдет на свободу раньше времени.

- Вячеслав, недавно вы женились, с чем вас можно только поздравить. Может быть, жена сейчас немного успокоит вашу активную гражданскую деятельность?

- Это у меня уже второй брак, первый раз жена как-раз и не выдержала моей деятельности. Но с сегодняшней женой мы единомышленники. Честно говоря, даже расписываться официально не хотели, так как, если люди любят друг друга, то им хорошо и без свидетельства о браке. Но мы прекрасно понимаем, что в любой момент я вновь могу оказаться за решеткой, а в этом случае то же самое свидетельство из ЗАГСа позволит встречаться нам за решеткой или носить жене для меня передачи. У нас в семье все предусмотрено.