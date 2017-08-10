Как израильские деньги превратились для «Ясельды» в пустышку 8 10.08.2017, 11:58

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Планы с «благословления» Мясниковича были наполеоновские, а история вышла более чем странная.

Печальная история Рыбоводного хозяйства «Ясельда» известна уже многим. Но все почему-то умалчивают о том, как крупные иностранные инвестиции были превращены в пустышку, а на «Белагропромбанке» повис крупный невозвратный кредит, пишет ej.by.

История эта более чем странная. Если в двух словах, то произошло примерно следующее. Израильская и американская компании при поддержке израильского банка должны были инвестировать в создание рыбоводного хозяйства в Березовском районе Брестской области 4,99 млн долларов. В итоге деньги в проект вложил «Белагропромбанк», но уже 6 млн долларов, за которые был создан объект, оцененный всего в 1,7 млн долларов.

Иными словами, даже если не вникать во все тонкости данной схемы, очевиден факт, что в результате реализации проекта вместо привлечения в страну 4,99 млн долларов из нее вывели более 4 млн долларов. При этом и прокуратура, и Комитет государственного контроля проявляют какую-то непонятную пассивность в данном вопросе. А межведомственная комиссия при Минсельхозпроде и вовсе пришла к выводу, что причина всех бед - серьезная ошибка при проектировании объекта, что повлекло неудовлетворительную работу фильтров механической очистки. В финансовые вопросы никто даже вникать не стал. Никого не заинтересовал вопрос, как это предприятие, в создание которого вложено около 6 млн долларов вдруг стало банкротом, фактически не начав даже работать. И не просто банкротом. При оценке всех активов банкрота, основную стоимость которого составляет закупленное оборудование, вдруг оказалось, что эти активы по самой оптимистической оценке стоят всего 1,7 млн? Спрашивается, куда пропали оставшиеся деньги?

К сожалению, «Белагропромбанк» отказался от каких-либо комментариев по данному вопросу, несмотря на то, что он напрямую затрагивает деловую репутацию финансового учреждения. Почему, потеряв миллионы долларов, банк предпочитает молчать, в принципе понятно. Но суть не в этом. Удивление вызывает реакция правоохранительных и контролирующих органов, которым довели всю информацию о том, как из Беларуси увели более 4 млн долларов, но которые, тем не менее, предпочитают делать вид, что ничего не произошло. Вернее не совсем так. Козлом отпущения сделали бывшего директора, которого обвинили в краже стройматериалов на 10 млн недоминированных рублей (около 500 долларов).

Радужные перспективы

Начиналось все очень красиво. ИООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда» вошло в государственную программу развития рыбохозяйственной деятельности на 2011-2015 годы, как наиболее значимый инвест-проект по созданию индустриальных рыбоводных комплексов. Добро дал тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович. Он даже лично приезжал на объект и сфотографировался с главным инвестором. Планы были почти наполеоновские.

Предполагалось создание серии высокотехнологичных рыбохозяйственных комплексов по выращиванию и доведению до готовности к потреблению разных сортов рыбы во всех областях страны. А начать решили в Березовском районе Брестской области, где и было создано ИООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда», которое в перспективе должно было стать головным предприятием программы развития рыбной отрасли в Беларуси. Учредителями белорусской компании стали River Placid Enterprises LLC (США) и Fish Farming Investment Group Ltd (Израиль). Согласно инвестпроекту, учредители должны были обеспечить начальное финансирование проекта, но основную финансовую поддержку в виде кредитной линии должен был дать израильский банк «Леуми». Гарантом по кредиту выступил «Белагропромбанк», который теперь за все и расплачивается.

К реализации проекта были привлечены также израильская фирма «КОРА», известная своими технологиями промышленного выращивания рыбы, и компания Merhav M.N.F. Ltd. (Израиль), через которую израильский банк должен был финансировать инвестпроект. При этом, согласно договору, Merhav M.N.F. Ltd. должна была провести весь технологический комплекс работ по созданию объекта, включая строительство, поставку и запуск оборудования, обучение персонала, закупку малька и кормов.

Странные схемы

Следует отметить, что белорусское государство оказало максимальную поддержку проекту, что, казалось бы, должно было гарантировать его успешность. Но произошло прямо противоположное. Весь инвестпроект оброс таким количеством странных схем, что даже сегодня разобраться в них непросто. Например, финансирование проекта должен был осуществлять израильский банк, но по аккредитивам. По сути же получилось, что финансирование осуществил «Белагропромбанк», который выдал в качестве кредитов более 6 млн долларов. Причем, кредиты выдавались даже несмотря на то, что стоимость инвестпроекта начала непонятным образом увеличиваться.

Так первоначально, согласно контракту между Рыбоводное хозяйство «Ясельда» и компанией Merhav, стоимость всего проекта составляла 4,99 млн долларов. Однако уже в процессе составления списка финансируемой поставки (оборудования и т.п.) его стоимость вдруг на голом месте увеличилась на 710 тыс. долларов. И это при том, что из списка были вычеркнуты указанные ранее в контракте 240 тонн рыбного корма и более 338 тыс. мальков сома. Потом было еще несколько недопоставок стройматериалов и оборудования, но все почему-то исправно оплачивалось по полной стоимости и даже выше.

Кроме того, как рассказал «Ежедневнику» представитель американского учредителя, «Белагропромбанк» дважды профинансировал строительство производственного здания на сумму 509 тыс. долларов: сначала в рамках первого общего договора, а потом еще отдельным договором.

Проект также оброс большим количеством непонятных займов между израильскими компаниями, итогом которых стало то, что каким-то странным образом весь долг по этим займам повис на Рыбоводном хозяйстве «Ясельда».

Когда американские учредители увидели, что происходит какое-то странное движение денег и идет недопоставка оборудования, они проинформировали об этом "Белагропромбанк". Они даже просили не платить по аккредитивам, пока все не будет сделано и поставлено, но банк все равно исправно платил. Почему? Мы очень хотели получить ответ на этот вопрос, но, к сожалению, не получили. Банк молчит.

Там еще много чего происходило странного и непонятного с деньгами и оборудованием, но описывать все не имеет смысла. Разбираться со всем этим должны правоохранительные органы, но вот только не хотят почему-то. Неудачу проекта списали на серьезную ошибку при проектировании объекта. Но опять же, почему тогда никто не выставляет претензии проектировщику?

Итог получился более чем печальным, даже когда в мае весь комплекс, в создание которого вложили более 6 млн долларов выставили на продажу всего за 3,464 млн рублей (около 1,7 млн долларов) - желающих приобрести его не нашлось. Ведь чтобы комплекс запустить, в него еще нужно немало вложить.