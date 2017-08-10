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Синоптики: Завтра будет жара до 35 градусов

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  • 10.08.2017, 12:00
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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью и утром 11 августа во многих районах, днем преимущественно по северной части страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в некоторых районах возможны сильные ливни.

Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, при грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-22 м/с. В Беларуси 11 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля.

Днем - 30-34 градуса тепла, местами по Брестской области - плюс 35, по северу страны - плюс 26-29, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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