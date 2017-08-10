На белорусских рынках пустует треть торговых мест 4 10.08.2017, 12:15

1,125

Фото: bymedia

Хуже всего обстоят дела с заполняемостью торговых центров в Витебской области.

Торговые места на рынках и в ТЦ на начало этого года были заполнены на 71,8%, сообщает tut.by со ссылкой на Белстат. Для сравнения: в 2010 году этот показатель составлял 84,3%. От невыхода на работу ИП, уверен лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, в итоге пострадают потребители.

При этом рынки на начало этого года были заполнены на 70,3% (в 2010 году — на 81%), а торговые центры — на 78% (в 2010 году — на 89,8%).

Всего на рынках на начало этого года было открыто 89 243 торговых места, из них реально работало 62 728. Больше всего торговых мест создано в Брестской области (17 437 мест), а меньше всего — в Минске (7 332 места). При этом в Брестской области, которая лидирует по числу созданных торговых мест на рынках, ниже всего процент их заполняемости — 58,1%. Выше всего этот показатель в Минской области — 79,6%.

А вот торговых объектов в ТЦ больше всего в Минске — 10 517, а меньше всего в Гродненской области (684). Неудивительно, что эта область лидирует по уровню их заполняемости (89,2%). Хуже всего обстоят дела с заполняемостью торговых центров в Витебской области (65%).

— ИП являются основными арендаторами рынков и торговых центров, от их ухода пострадают покупатели, сократится выбор непродовольственного товара, — прогнозирует лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. — Мы предупреждали правительство несколько лет назад. Важно сделать соответствующие выводы, чтобы остановить эти негативные последствия. Чем дальше, тем сильнее будет расти число пустующих рынков.

По мнению Анатолия Шумченко, негативно повлияло на увеличение пустующих торговых мест на рынках и то, что арендодатели не всегда «шли навстречу предпринимателям и снижали ставки аренды».

«Их политика не была гибкой и дальновидной, что сказалось на заполняемости рынков», — резюмировал Анатолий Шумченко.

Напомним, в Беларуси второй год подряд снижается число ИП.

На 1 июля в Беларуси было 234 тысячи индивидуальных предпринимателей. За год их число уменьшилось на 3,8 тысячи человек. Каждый ипэшник заплатил в среднем 900 рублей налога в первом полугодии. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эта сумма составила 880 рублей.