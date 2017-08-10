На месте самой большой школы Шабанов хотят построить развлекательный центр? 1 10.08.2017, 12:18

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СРЕДНЯЯ ШКОЛА №210 г.Минска

Чиновники тайно хотят снести школу №210.

«Кому приглянулась территория школы №210 города Минска?», - задаются вопросом родители учащихся школы в столичном районе Шабаны, приславшие в редакцию Charter97.org письмо.

Родители школьников узнали за месяц до начала учебного года, что чиновники намерены снести данное учреждение образования, а на ее месте построить развлекательный центр. Решение о ликвидации школы власти планировали принять в тайне от родителей до 15 августа, поставив после перед фактом за две недели до начала учебного года.

Ликвидация школы должна начаться с перевода детей в соседнюю школу №186 и перевода данной школы на двухсменный режим обучения под благовидным предлогом проведения капитального ремонта в школе №210.

Примечательно, что капитальный ремонт школы №210 уже 11 лет никак не могут начать, а, может, и не хотели начинать, так как данная территория кому-то давно приглянулась для бизнес-проектов.

«На парады и дворцы деньги есть, а на ремонт школы денег нет?», - задаются риторическим вопросом родители учеников школы №210.

Школа, попавшая в поле зрения чиновников, расположена по адресу: г. Минск, ул. Алеся Бачило 13. Это самая большая школа по количеству обучающихся в микрорайоне Шабаны.