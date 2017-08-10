Белорус посвятил Шуневичу «оду» 13 10.08.2017, 12:26

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Игорь Шуневич

Правдоруб Павел Спирин написал новое стихотворение.

Видео, в котором Павел Спирин декламирует «Оду к МВД», прислал в редакцию Charter97.org сам автор.

«Ода» посвящена главе МВД Беларуси Игорю Шуневичу и повествует о том, как «засланный гусь» из Луганской области оказался невостребованным у себя на родине и приехал подвизаться в Беларусь. Нашу страну и ее народ чужак, мягко говоря, не любит, пытается «учить народ послушанию», а в Минске установил памятник – «пока не себе, родному», а всего лишь царскому городовому.

Стихотворение заканчивается призывом к Шуневичу поскорее и добровольно уйти в отставку.

Напомним, что правдоруб Павел Спирин в свое время пошел работать в ЖЭС, чтобы вскрыть недостатки системы изнутри. В 2014 году он был осужден на 15 суток за нашумевшую тогда повесть о минском «мэре» Николае Ладутько. В 2016 году павел Спирин издал сборник «Сказки Хрустального сосуда».