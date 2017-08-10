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«Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку»

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  • 10.08.2017, 12:45
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Мозырские идеологи заставляют покупать государственные лотереи.

В редакцию Charter97.org обратился читатель, который прислал копию телефонограммы Мозырского районного исполнительного комитета.

Заместитель председателя Мозырского райисполкома Ф.Ф.Галюк требует от руководителей предприятий всех форм собственности купить по 30 лотерейных билетов.

Чиновник предлагает оплату лотерей безналичным путем и за наличный расчет.

Напомним, в Беларуси около полусотни лотерей основало Республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи». Учреждение уже 18 лет «ходит» под управлением делами Лукашенко.


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