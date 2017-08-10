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Турция закрыла пролив Босфор для прохода судов

  • 10.08.2017, 12:58
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Фото: EPA

По данным администрации стамбульского порта, это связано с подводными поисково-спасательными работами.

В Турции закрыли пролив Босфор для прохода судов. Как заявила администрация стамбульского порта, это связано с подводными поисково-спасательными работами, передает Hurriyet Daily News (перевод – liga.net).

"10 августа в 08:45 пролив в Стамбуле был закрыт для морского транспорта из-за поисков человека, который пропал без вести еще в июле", - сказано в сообщении порта.

17-летний Фулкан Йылдырым, который отправился купаться в Босфор в Стамбуле, и пропал без вести 15 июля.

Ранее Босфор, являющийся одной из самых загруженных морских артерий мира, закрывали 8 января 2017 года из-за сильных снегопадов, парализовавших Стамбул.


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