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Предприниматели: «Именно местные власти открыли калитку «серым» торговцам»

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  • 10.08.2017, 13:02
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Пока районные чиновники бездействуют, торговцы из Средней Азии открыли больше 80 магазинов с «серым» товаром.

О ситуации с торговлей выходцев из Средней Азии предприниматели говорили не раз. Суть претензий: в районных городках появились магазины с очень дешевой одеждой и обувью, пишет onliner.by.

— Иностранцы, в основном ребята из Средней Азии, арендуют магазины (довольно большие по площади, есть и по 200—400 «квадратов») и завозят туда большими партиями одежду по дешевке. Цены реально там в два-три раза ниже. К примеру, если в госмагазине или на рынке детская шапочка будет стоить 20 рублей, то у них — шесть рублей, кофточка, которую наши ИП в Москве покупают по 13 рублей и продают по 20—25, у них стоит 15 рублей, - объясняют предприниматели.

При этом, как отмечали предприниматели, торговля там идет с нарушениями: нет сертификатов качества, указаний состава ткани, ценников, накладных и даже кассовых аппаратов.

Мы отправили письма в МАРТ, Минэкономики, КГК и МНС, на них обратили внимание. Чиновники из Министерства антимонопольного регулирования и торговли обратились к нам за адресами данных магазинов, — говорит лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко. — Мы передали информацию по 85 магазинам со всей Беларуси, на наш взгляд, это только 60% от всех существующих магазинов. Представляете! И в это все время чиновники бездействовали.

В июле МАРТ и другие контролирующие органы проверили 34 магазина у 24 предпринимателей из Средней Азии. Как оказалось, в каждом магазине есть нарушения: нет маркировки на товарах, ценников, не соблюдены требования техрегламентов, нет книги жалоб и предложений. Более того, как отмечали чиновники, «нет кассовой дисциплины» при приеме наличных денег, есть факты, которые указывают на нарушение трудового и налогового законодательства. Проверяющие выдали предписания, но, как оказалось, на замечания никто не отреагировал.

Глава Госстандарта Виктор Назаренко раскритиковал работу местных чиновников.

Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно. В то же самое время есть органы исполнительной власти и другие органы в каждом районе, которые ждут, что сделают в Минске. Местные органы власти сегодня имеют права, возможности и обязанности навести порядок в этом беспределе, — отметил он.

Назаренко назвал продукцию магазинов с товаром из Средней Азии незаконной, а условия работы — вседозволенностью.

Наши проверки показали, что этим торговцам просто нужно закрывать торговые точки. Нет смысла разбираться с наличием сертификатов, документов на определенные виды изделий. Там просто незаконная продукция. В этом деле нужно ставить точку. Не имеет никакого смысла нашим инспекторам работать вхолостую: после оформления документов на какое-то единичное изделие или партию товара эта «серая» продукция в течение 10 минут переедет из одного ларька в другой.

Предприниматели: «Именно местные власти открыли калитку «серым» торговцам»

Калитку торговцам открыли местные власти. Именно местные власти абсолютно не реагировали на происходящее, когда предприниматели били в колокола, — считает Анатолий Шумченко. — Эти магазины по 100—150 «квадратов» открывались зачастую вообще без терминалов, кассовых аппаратов — нарушений масса. Мы неоднократно обращались в местные исполкомы и заявляли о нарушениях, нам знаете, что говорили? «Это конкуренция, конкурируйте с ними, привыкайте». Какая ж это конкуренция, когда условия неравные?

Мы это дело не спустим на тормозах, будем следить за тем, как местные власти решают эти вопросы, о которых говорил Назаренко, — добавляет лидер РОО «Перспектива». — Посмотрим, как отреагируют местные власти.


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