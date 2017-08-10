Предприниматели: «Именно местные власти открыли калитку «серым» торговцам» 3 10.08.2017, 13:02

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Пока районные чиновники бездействуют, торговцы из Средней Азии открыли больше 80 магазинов с «серым» товаром.

О ситуации с торговлей выходцев из Средней Азии предприниматели говорили не раз. Суть претензий: в районных городках появились магазины с очень дешевой одеждой и обувью, пишет onliner.by.

— Иностранцы, в основном ребята из Средней Азии, арендуют магазины (довольно большие по площади, есть и по 200—400 «квадратов») и завозят туда большими партиями одежду по дешевке. Цены реально там в два-три раза ниже. К примеру, если в госмагазине или на рынке детская шапочка будет стоить 20 рублей, то у них — шесть рублей, кофточка, которую наши ИП в Москве покупают по 13 рублей и продают по 20—25, у них стоит 15 рублей, - объясняют предприниматели.

При этом, как отмечали предприниматели, торговля там идет с нарушениями: нет сертификатов качества, указаний состава ткани, ценников, накладных и даже кассовых аппаратов.

— Мы отправили письма в МАРТ, Минэкономики, КГК и МНС, на них обратили внимание. Чиновники из Министерства антимонопольного регулирования и торговли обратились к нам за адресами данных магазинов, — говорит лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко. — Мы передали информацию по 85 магазинам со всей Беларуси, на наш взгляд, это только 60% от всех существующих магазинов. Представляете! И в это все время чиновники бездействовали.

В июле МАРТ и другие контролирующие органы проверили 34 магазина у 24 предпринимателей из Средней Азии. Как оказалось, в каждом магазине есть нарушения: нет маркировки на товарах, ценников, не соблюдены требования техрегламентов, нет книги жалоб и предложений. Более того, как отмечали чиновники, «нет кассовой дисциплины» при приеме наличных денег, есть факты, которые указывают на нарушение трудового и налогового законодательства. Проверяющие выдали предписания, но, как оказалось, на замечания никто не отреагировал.

Глава Госстандарта Виктор Назаренко раскритиковал работу местных чиновников.

— Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно. В то же самое время есть органы исполнительной власти и другие органы в каждом районе, которые ждут, что сделают в Минске. Местные органы власти сегодня имеют права, возможности и обязанности навести порядок в этом беспределе, — отметил он.

Назаренко назвал продукцию магазинов с товаром из Средней Азии незаконной, а условия работы — вседозволенностью.

— Наши проверки показали, что этим торговцам просто нужно закрывать торговые точки. Нет смысла разбираться с наличием сертификатов, документов на определенные виды изделий. Там просто незаконная продукция. В этом деле нужно ставить точку. Не имеет никакого смысла нашим инспекторам работать вхолостую: после оформления документов на какое-то единичное изделие или партию товара эта «серая» продукция в течение 10 минут переедет из одного ларька в другой.

Предприниматели: «Именно местные власти открыли калитку «серым» торговцам»

— Калитку торговцам открыли местные власти. Именно местные власти абсолютно не реагировали на происходящее, когда предприниматели били в колокола, — считает Анатолий Шумченко. — Эти магазины по 100—150 «квадратов» открывались зачастую вообще без терминалов, кассовых аппаратов — нарушений масса. Мы неоднократно обращались в местные исполкомы и заявляли о нарушениях, нам знаете, что говорили? «Это конкуренция, конкурируйте с ними, привыкайте». Какая ж это конкуренция, когда условия неравные?

— Мы это дело не спустим на тормозах, будем следить за тем, как местные власти решают эти вопросы, о которых говорил Назаренко, — добавляет лидер РОО «Перспектива». — Посмотрим, как отреагируют местные власти.