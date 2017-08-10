Сибирь разговаривает на белорусском 1 10.08.2017, 13:07

Иллюстрационное фото

Интересные факты были собраны советскими лингвистами при подготовке издания «Словаря» 1979 года.

Об этом написал в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев:

- «Словарь русских говоров Новосибирской области». Изд-во «Наука», 1979.

«АНДАРАК. Нарядная суконная или шерстяная юбка. — Раньше андараки носили, но это праздничная юбка была (Тогучин., Васино)».

«БУЛЬБА. Сибир. (!) Картофель. — Картошков никто и понятия не знал — всё бульба (Болотнин., Варламово)».

«БЫЧАР. Человек, ухаживающий за быками; то же что бычатник (тое ж ды не тое ж). — И скотником была, и бычаром (Курасук., Морозовка)».

«ГУСКА. То же, что гусиха. — А у меня раньшэ дак гусаки по двору гуляют и гуски с гусенятами (Чулым, Михайловское)».

Разве не слышно, что это белоруска говорит? — А у нас гусыню гуской зовут (Карасук., Шилово-Курьян)».

«ЗАРУЧИНЫ. — У нас называли заручины. Засватают, он собирает свою родню, она свою, ну и выпьют (Чулым., Синельниково)».

«КАЗАТЬ. — Она мне казала, что помидор это (Чулым., Ужаниха)».

«КАЙСТРАЧКА. Сумка для хозяйственных надобностей, сшитая из холста».

«КРОСНЫ. Ткацкий станок. — Вот кросны, тку половики на кроснах на зиму (Сузун., Н. Сузун)».

«ПРАТЬ. Стирать белье. — По-россейски стирать, а мы сейчас говорим прать. (Ордын., В.-Ирмень)».

«— Прать-то нелегко было, особливо в холодной воде. (Тугучин., Васино)».

«ПУНЯ. Небольшой сарай для хозяйственных надобностей. — Сарай, а по-нашему пуня (Мошков., Галинское)».

«РОССТАНЬ. Перекресток двух или нескольких дорог».

«САЖЕЛКА. Котлован, залитый водой».

«УДВУХ. Вдвоем».

«ХМАРА. Большая темная туча».

«ЦЫБУЛЯ. Лук. — Лук — это цыбуля но-нашему (Мошков., Дубровино)».

И еще сотни, тысячи слов, привезенных белорусами переселенными, сосланными в Сибирь.