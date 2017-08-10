Могилевчанин пытался уйти в чужих кроссовках из магазина 3 10.08.2017, 13:08

Житель Могилева решил «обуть» вьетнамского предпринимателя.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева поступило заявление от 21-летнего индивидуального предпринимателя, являющегося гражданином Вьетнама и жителем города Могилева, который утверждал, что неизвестный молодой человек пытался тайно похитить пару кроссовок «NIKE», стоимостью 45 рублей НБ Республики Беларусь, одев их на ноги. Однако, когда продавец обнаружил совершение противоправных действий, посетитель магазина «Одежда» по улице Тимирязевской не растерялся и ударил его по лицу, а после бросился бежать, сообщает uvd.mogilev.by.

Выбывшие на место происшествия сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева смогли восстановить картину произошедшего и установить личность молодого человека. Им оказался 19-летний безработный, ранее не судимый юноша.

Могилевчанин зашел в магазин и, присмотрев кроссовки, не спешил их приобрести, попытавшись уйти прямо в них. Индивидуального предпринимателя, раскрывшего обман и попросившего вернуть похищенное, он ударил, причинив ему телесные повреждения в виде кровоподтека и ссадин на лице, вызвав кратковременное расстройство здоровья, а после убежал, но камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека.

Сейчас похищенное изъято. По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева подполковника милиции Дмитрия Сильванькова, материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК Республики Беларусь для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 206 – грабеж, соединенный с насилием. Любителю спортивной обуви грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет.